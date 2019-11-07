مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء اثنين من الفائزين في السحب الشهري الثامن الذي أقيم ضمن إطار حملة البنك الترويجية بعنوان «حول راتبك وابتسم». وهذه الحملة متاحة لجميع عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

وقد أقيم السحب الشهري السابع لهذه الحملة بتاريخ 17 أكتوبر تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والذي تم من خلاله الإعلان عن اثنين من الفائزين، وهما ناصر عامر سليمان الشقصي وسيلويام داساري داساري ناجيسورا. وسيحصل كل من العميلين المحظوظين على جائزة نقدية تعادل قيمة راتب شهر واحد.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم لحملة «حول راتبك وابتسم» سيقام بتاريخ 14 نوفمبر 2019، في حين أن السحب الأخير سيقام بتاريخ 19 ديسمبر 2019. وللتأهل للاشتراك في السحب وفرصة الفوز بالجوائز، ينبغي على العملاء تحويل رواتبهم إلى البنك خلال شهر واحد على الأقل قبل موعد السحب.

