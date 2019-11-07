مال وأعمال

سجلت مجموعة زين نتائج مالية قوية عن فترة التسعة أشهر عن السنة المالية الحالية من العام 2019، بتحقيقها نسب نمو ايجابية على كافة مؤشراتها المالية، حيث سجلت قفزة في أرباحها الصافية بنسبة 12% لتصل الى نحو 153 مليون دينار (504 ملايين دولار) مقارنة بـ 137 مليون دينار (454 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وبلغت ربحية السهم 35 فلسا.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن عملياتها التشغيلية سجلت ايرادات بنحو 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار)، بنسبة نمو بلغت 35%، مقارنة بـ 906 ملايين دينار (3 مليارات دولار ) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا أنها رفعت حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 66% لتصل الى 538 مليون دينار (1.8 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر، وهو ما عكس هامش EBITDA بنسبة 44%، بينما بلغت قاعدة العملاء 49.1 مليون عميل.

وكشفت المجموعة أن نمو المؤشرات المالية جاءت مدفوعة بالتحسن الواضح لعمليات زين السعودية، والنمو القوي لنتائجها المالية - التي أصبحت شركة تابعة - وعمليات الترقية المستمرة لشبكاتها في أسواقها الرئيسية، والنمو الكبير في ايرادات البيانات، خصوصا مع التوسع المستمر في شبكات الجيل الرابع، واطلاق الخدمات التجارية للجيل الخامس، وهو ما مثل رافعة قوية للتدفقات النقدية لعملياتها، حيث سجلت ايرادات البيانات قفزة كبيرة بنسبة 56% خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، لتصل الى نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 37% من ايرادات المجموعة الموحدة.

وكشفت أنه وعلى الرغم من النمو القوي لمؤشراتها المالية الرئيسية، الا أن النتائج المالية تأثرت بالتحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط، وبضغط ترجمة العملات، والتي تعود في غالبيتها الى انخفاض قيمة العملة في السودان (الجنيه السوداني) بنسبة 41% من متوسط 27.1 جنيه الى 46 جنيهاً مقابل سعر صرف الدولار الأميركي عن فترة التسعة أشهر 2019، وهو ما كلفها 141 مليون دولار على مستوى الايرادات، و62 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و21 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وكانت مجموعة زين اعتمدت معيار المحاسبة الدولي الجديد لاعداد التقارير المالية رقم 16 (عقود الايجار) منذ بداية السنة المالية الحالية 2019، والذي أدى الى الاستفادة من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائـب والاستهلاكات بمبلغ 55 مليون دينار، وزيادة في صافي الربحية بمبلغ 5.2 مليون دينار.

وأوضحت المجموعة أن نتائجها المالية الفصلية واصلت أدائها التشغيلي القوي، بتحقيقها نسب نمو ايجابية على جميع مؤشراتها المالية عن فترة الربع الثالث، حيث ارتفعت الايرادات بنسبة 2% لتصل الى نحو 411 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وسجلت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) نموا بنسبة 18% لتصل الى نحو 183 مليون دينار (603 ملايين دولار)، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 45%، وارتفعت الأرباح الصافية عن فترة الربع الثالث بنسبة 10% لتصل الى نحو 56 مليون دينار (183 مليون دولار)، وبلغت ربحية السهم عن هذه الفترة 13 فلسا.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة زين أحمد الطاحوس في تعليقه على النتائج المالية «النمو القوي للمؤشرات المالية الرئيسية لعمليات المجموعة يبرز نجاح الخطط الاستثمارية، والمشاريع التطويرية لشبكات الجيلين الرابع والخامس، كما يبرهن على تكثيف مبادراتها في تحسين تجربة العملاء، واستمرارا لهذا التوجه يحرص مجلس الادارة على البحث عن الفرص الاستثمارية المربحة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لقطاع الاتصالات».

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي «اننا سعداء بهذه النتائج الايجابية على الرغم من تأثر المناخ الاقتصادي في أسواق الشرق الأوسط بالتحديات الاجتماعية والتوترات السياسية والأمنية، فالتطور الهائل في خدمات البيانات، والتوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع المشاريع والأعمال، وكذلك النمو الكبير في الشركات الناشئة، كشف أن هذه الخدمات مؤهلة بشكل أكبر لقيادة عجلة النمو الاقتصادي».

وأوضح الخرافي قائلا «تميزت هذه الفترة بالنمو المربح لعملياتنا، والتي ركزنا فيها على تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية بشكل مكثف في أكثر من مجال، حيث اكتسبنا قاعدة أعمال جديدة في مجالات قطاع المشاريع والأعمال، الخدمات السحابية، مبادرت المدن الذكية، وانترنت الأشياء (IoT)، وهو ما ساهم في زيادة ايراداتنا في خدمات البيانات بنسبة 56%، وهي تمثل قفزة نوعية لعملياتنا، وتعزز من توقعاتنا المستقبلية».

وبين الخرافي بقوله «هذه المجالات المربحة ننظر اليها بنظرة ايجابية لدعم الاقتصاد الرقمي، خصوصا مع مشاريع التطوير والتوسعة لشبكات الجيل الرابع، واطلاق خدمات الجيل الخامس في كل من الكويت والسعودية، وهي خطوة نوعية ستمكننا من تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا من الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص».

وأشار الخرافي الى أنه في ظل استراتيجية أعمال زين الشاملة، اتجهنا مؤخرا الى خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech)، التي باتت تلعب دورا حاسما مع نمو الخدمات المصرفية المتنقلة، حيث دخلنا في شراكة مع بنك بوبيان في الكويت، لاطلاق أول منصة للخدمات المصرفية الرقمية الاسلامية، وهي أول شراكة رقمية من نوعها، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في بناء مجتمع تكنولوجي متكامل وانشاء أول بنك رقمي في أسواق المنطقة.

وأفاد أن المجموعة تحرز نجاحا في تعزيز خدماتها في التكنولوجيا المالية، للاستفادة من التوقعات الايجابية لعمليات الدفع الالكتروني، التي يقودها الاعتماد على التطبيقات الالكترونية، وفي ظل هذا التوجه تقدم زين خدمات (Zain Cash)، التي ساعدت كثيرا في تسهيل عمليات توزيع المساعدات النقدية في العراق، كما أطلقت منصة القروض المصغرة (Tamam) في السعودية، وهي خدمة سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ايجابية.

وكشف أن مجموعة زين فتحت مجالات جديدة لعملياتها باطلاق واجهة البرمجيات API الخاصة بها، مبينا أن المجموعة لديها الآن أكثر من 12 شراكة اقليمية ودولية من بينها شركة Apple، Google، DoCoMo Digital، وEros، وغيرها.

ومضى في قوله «هذه الشراكات رفعت من حجم المعاملات على واجهة البرمجيات الخاصة بنا الى أكثر من مليوني معاملة شهريا، كما أصبح هناك أكثر من 34 مليون عميل لدينا يمكنهم الوصول الى واجهة برمجيات المجموعة بنسبة نمو بلغت 211%، كما حققت نموا هائلا في حجم الايرادات، هذا النمو يبرز الفوائد الايجابية من توسعاتنا في هذا المجال الرقمي الواعد».

وأكد الخرافي قائلا «حافظنا على وتيرة خططنا الاستثمارية، وسنستمر في تنفيذ خططنا التوسعية والتطويرية، في أسواقنا الرئيسية الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، التي تبقى احدى أهم أولوياتنا».

واختتم الخرافي بقوله «تلتزم زين بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في جميع عملياتها، من خلال السياسات والاجراءات التي تقوم بتنفيذها لتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية التي تتماشي مع رؤيتها الاستراتيجية، وهي في هذا الاطار تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق قيمة ايجابية لتعظيم حقوق المساهمين».

الأردن

سجلت عمليات شركة زين الأردن أداءً مستقرا عن فترة تسعة الأشهر، حيث تحافظ الشركة التي تقدم خدماتها الى نحو 3.8 ملايين عميل على مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات في المملكة، بالرغم من المنافسة الشديدة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واستقرت ايرادات الشركة خلال هذه الفترة بتحقيقها 369 مليون دولار، بينما رفعت من حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 14% لتصل الى نحو 169 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46%. السعودية

سجلت شركة زين السعودية نسب نمو قوية على جميع مؤشراتها المالية عن فترة تسعة الأشهر من السنة المالية الحالية، حيث حققت أرباحا صافية هي الأعلى في تاريخها بقيمة 380 مليون ريال (102 مليون دولار)، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 67 مليون ريال سعودي (18 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وهو ما يعكس التحول الواضح في عملياتها بما يقارب 447 ريال سعودي (119 مليون دولار).

وسجلت الشركة ايرادات غير مسبوقة لتبلغ نحو 6.16 مليارات ريال سعودي (1.64 مليار دولار) عن فترة تسعة الأشهر من العام 2019، مقارنة مع 5.48 مليارات ريال سعودي عن نفس الفترة من العام 2018، بنسبة نمو بلغت 12%.

العراق

سجلت شركة زين العراق نسب نمو مشجعة عن فترة تسعة الأشهر، في الوقت الذي ما زالت عملياتها متأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها السوق العراقية، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة رفعت الشركة من أرباحها الصافية بنسبة 7%، لتصل الى نحو 36 مليون دولار.

وسجلت الشركة ايرادات بقيمة 792 مليون دولار، ورفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 8%، لتصل الى نحو 335 مليون دولار.

السودان

تواجه عمليات زين السودان العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تشهد عمليات الشركة ضغطا هائلا من انخفاض عملتها المحلية (الجنيه السوداني)، والتي أثرت بدورها على نمو المؤشرات المالية للشركة.

وفي ظل هذه الظروف تواصل عمليات الشركة أدائها التشغيل القوي (بالعملة المحلية)، حيث ارتفعت الايرادات بنسبة 47%، لتصل الى نحو 10 مليارات جنيه (217 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، ورفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49% لتصل الى نحو 4 مليارات جنيه (88 مليون دولار)، وحققت الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 41%، لتصل الى نحو 1.6 مليار جنيه (35 مليون دولار).

