مال وأعمال

حققت عمليات زين الكويت نسب نمو قوية عن فترة تسعة الأشهر بفضل مبادراتها المبتكرة في استراتيجيتها الرقمية، وتكثيف استثماراتها في قطاع البيانات، والذي عززته مؤخرا بالاطلاق الناجح لخدمات الجيل الخامس، حيث سجلت الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 10%، لتصل الى نحو 66 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، واستقرت ايرادات الشركة عند 248 مليون دينار، كما رفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 17%، لتصل الى نحو 98 مليون دينار، مقارنة بفترة تسعة الأشهر من العام 2018. وبلغت قاعدة عملاء الشركة 2.7 مليون عميل، كما شهدت ايرادات البيانات نسب نمو ايجابية (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بارتفاع 8%،وهي تمثل 37% من اجمالي الايرادات.

قدمت شركة زين الكويت نفسها كأول شركة اتصالات في المنطقة تطلق الخدمات التجارية للجيل الخامس، وهي الخطوة التي تعزز توجهاتها الاستراتيجية في تبني أسلوب حياة ذكي، وتبني مبادرات مبتكرة في قطاع المشاريع والأعمال، بما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وتواصل شركة زين الكويت ابتكاراتها في خدمات قطاع المنازل الذكية، الذي تعتبره واحداً من القطاعات الرئيسة في عملية التحوّل الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف الشركة حاليا على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها الى محفظة Zain LIFE.

