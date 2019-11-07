مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه بشكل مستمر من خلال تقديم العروض التي يتم تصميمها بما يتوافق مع احتياجاتهم المتنوعة وشرائحهم المختلفة، حيث يقدم البنك عروض الموسم من الوطني كل ثلاثة أشهر والتي تتضمن خصومات كبيرة تصل إلى 40 في المئة عند الشراء من المحلات التجارية المفضلة لدى عملاء البنك أو القيام بحجز فنادق أو رحلات طيران باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة.

وتشمل أبرز الخصومات التي يقدمها البنك لعملائه الحصول على خصم تصل نسبته إلى 10 في المئة وذلك على قيمة حزمة الرحلات البحرية حول العالم والمقدمة من «الإمارات للعطلات»، عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع للحجز عن طريق الرابط التالي: https://www.emiratesholidays.com/kw_en/promotions/nbk أو الاتصال على 22055111 أو 99617700، كذلك يمكن للعملاء الحصول على خصم تصل نسبته إلى 10 في المئة من قيمة حجز رحلاتهم على الخطوط الجوية الكويتية وذلك على جميع الدرجات والوجهات عند استخدامهم بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع من خلال الحجز بواسطة الرابط المخصص لذلك https://www.kuwaitairways.com/ar/nbk.

كما يمكن للعملاء الحصول على استرجاع نقدي لغاية 5 في المئة على حجز الفنادق، الشقق والأماكن المميزة الأخرى للإقامة باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية، السحب الآلي أو مسبقة الدفع المؤهلة من خلال موقع Booking.com باستخدام الرابط المخصص لذلك www.booking.com/nbkcards.

وبهذه المناسبة أعلنت مديرة برنامج الولاء والمكافآت في بنك الكويت الوطني ريم بورنان قائلة: «نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا وتقديم العروض المميزة لهم على مدار العام ومنها الخصومات الحصرية ضمن العروض الموسمية الفريدة والاستثنائية التي نقدمها لهم كل ثلاثة أشهر والتي نحرص على أن تتضمن العديد من الجهات من أجل توفير مجموعة من العروض المتنوعة الخاصة بشركات الطيران والفنادق بما يسهم في تلبية احتياجات العملاء خلال جميع المواسم طوال العام».

وأضافت بورنان: «نعد العملاء بالمزيد من العروض المميزة خلال الفترة المقبلة والتي تتماشى مع اهتماماتهم وتطلعاتهم في ظل حرص الوطني على تصميم العروض التي تتوافق مع أنماط حياتهم المتنوعة».

وأكدت بورنان على أن بطاقات الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.

ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء، إذ بإمكانهم الاختيار من بين بطاقات الوطني الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المختلفة والتي توفر لهم العديد من المزايا والمكافآت ومنها برنامج مكافآت الوطني وبرنامج LoungeKey، فضلاً عن الاستفادة من الخصومات وخدمات الكونسيرج والخدمات العالمية المتنوعة.

