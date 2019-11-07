مال وأعمال

نظمت بورصة الكويت السابع من نوفمبر، النسخة الرابعة من يومها المؤسسي الذي يشمل اجتماعات مكثفة بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت وشركات استثمارية عالمية وذلك في إمارة دبي، بالتعاون مع مورغان ستانلي. ويهدف اليوم المؤسسي لبورصة الكويت إلى التعريف عن فرص الاستثمارية الواعدة في السوق المالي الكويتي.

وشارك في اليوم المؤسسي، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 20 شركة استثمارية عالمية رائدة و10 شركات مدرجة بالسوق الكويتي، كما استعرضت بورصة الكويت أبرز الإنجازات التي حققتها أخيراً في رحلة تطوير السوق المالي الكويتي في اجتماعات جانبية خاصة.

وتمثل الشركات الكويتية من مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات. وعقدت الشركات الكويتية المشاركة أكثر من 150 اجتماعاً مع المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة ومدراء الاصول المالية، التي تنوعت بين بنوك تجارية، وصناديق استثمار، وصناديق تحوط، وصناديق تقاعد، وشركات تأمين، تناولت فيها آخر تطورات الشركات الكويتية المشاركة من حيث الأداء التشغيلي والمالي وبحث فرص الاستثمار بها من خلال أسهما المدرجة في بورصة الكويت.

كما قامت البورصة من خلال اجتماعات أخرى عقدتها مع الحاضرين بتسليط الضوء على إنجازاتها في تطوير السوق المالي الكويتي الذي تميز مؤخراً بالسيولة والشفافية. تحدثت بورصة الكويت عن ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي راسل FTSE Russell وأس آند بي داو جونز S&P Dow Jones، كما حصلت الكويت على الموافقة المشروطة للترقية في مؤشر MSCI منذ عدة أشهر.

وقال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: «يسعدنا أن نحقق هذا النجاح الكبير في اليوم المؤسسي بمشاركة عدد كبير من أبرز الشركات الإستثمارية العالمية، الأمر الذي أتاح لنا وللشركات المدرجة بعرض الفرص الواعدة التي يقدمها السوق الكويتي. هذا وقد رسمت بورصة الكويت لنفسها استراتيجية طموحة لتعزيز جاذبية السوق من خلال تنفيذ أفضل الممارسات وقد بدأنا نرى نتائج جهودنا في تعزيز إمكانية الوصول إلى السوق ومدى كفاءة عملياته، وتحسين القيمة المقترحة للمستثمرين، وحماية حقوق المُصدرين والمستثمرين على حد سواء من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك إدراج السوق الكويتية في مؤشرات عالمية رائدة، وإنشاء أُطر تنظيمية وقانونية قوية، وحوكمة الشركات، وإدخال معايير قوية للمحاسبة والإبلاغ».

وتعزيزاً لسمعة بورصة الكويت كمنصة استثمارية مجزية للمُصدرين والمستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق على حد سواء، قدمت الشركة مبادرات استراتيجية واسعة لتطوير السوق بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة. وكانت الإصلاحات التنظيمية والقانونية والتشغيلية وتطوير البنية التحتية الأخيرة التي طبقتها الشركة قد أدت إلى زيادة في السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين، وحسّنت بشكل كبير إمكانية وصول المستثمرين من المؤسسات الدولية إلى سوق الأسهم في الكويت.

