مال وأعمال

ذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة المباني طارق العدساني أن الأداء المالي لشركة المباني خلال الربع الثالث أسفر عن نتيجة جيدة شهدت بها المباني نموًا إيجابيًا. حيث أشار إلى أنه يمكن ملاحظة نمو كبير في أعمال الشركة المعتادة عند مقارنة نتائج ربع السنة الحالي مع الربع الماضي.

وأضاف أن هذا النمو يأتي بشكل رئيس بسبب المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، تحديدًا مع المرحلة الرابعة في الكويت. مؤكدا أن شركة المباني تعتزم مواصلة تطوير مشروعها الرئيس، ألا وهو الأفنيوز، المشروع الأكثر نجاحًا في الكويت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث للمستثمرين والمحللين الماليين الذي عقدته شركة المباني بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث لعام 2019، بحضور كل من العدساني وكبير المدراء الماليين زاهد كاسماني والمدير التنفيذي للاتصالات شعاع القاطي.

وقدم العدساني عرضا عاما عن الشركة ومشاريعها الرئيسة وتوقعاتها، مشيرا الى أنها تسعى لتحقيق هدفها الحالي ألا وهو نقل هذه التجربة إلى أقاليم جديدة مثل البحرين من خلال التوسع في إنشاء المرحلة الثانية والفندق بالإضافة الى التوسع في الأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة.

وأشار الى أن بعض المشاريع تشهد بعض التأخير نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية . لكنها لاتشكل بأي حال من الأحوال مصدرا للقلق، بل على العكس هي تعمل لصالح الشركة حيث يعد هذا التأخير أمرًا طبيعيًا نظرا للحاجة للحصول على موافقة العديد من الجهات، وبالتالي يمنح الشركة وقتا لتحسين وتعديل التصاميم وتقييم العوائد منها. كما شدد على عدم وجود أي عقبة رئيسة تقف أمام تسليم المشاريع الحالية أو المستقبلية.

كما ذكر العدساني بأن شركة المباني تركز على عوامل أخرى منها تطوير المنتج الحالي، بالإضافة الى تنويع استثماراتها في قطاعات عقارية أخرى، ويفضل أن يكون التركيز في الكويت باعتبارها بلد المنشأ، ومركزًا للشركة وللأسواق المحيطة بالإضافة لامتلاكها فرصًا أفضل. كما قام العدساني بعرض المزيد من التفاصيل عن الأفنيوز الكويت حيث تبلغ نسبة الإشغال فيه 95 في المئة.

وقال العدساني إن «نسبة الإشغال للمرحلة الرابعة بمفردها تبلغ حوالي 92 في المئة ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تنعكس بشكل كامل على نسبة الأرباح والخسائر، اذ يمنح المستثمر فترة السماح حتى يكون مستعدا للتشغيل بعد انجاز كل التراخيص المطلوبة ومن ثم بدء حساب الإيرادات، كما اننا حققنا ارتفاعًا ملحوظًا بعدد الزوار».

وفيما يتعلق بفندق هيلتون جاردن إن في الكويت أضاف تم الإنتهاء من أعمال البناء وتسليمه للمشغل لتلبية جميع متطلبات التشغيل، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح قبل نهاية العام، حيث سيكون متصلًا بالمركز التجاري وسيضم 400 غرفة .

أما بالنسبة لفندق والدورف أستوريا، قال العدساني :» لقد تم الانتهاء من أكثر من 50 في المئة من أعمال البناء كما كان متوقعًا في الربع الثالث، وبالنظر إلى أن فندق والدورف أستوريا يعد من فئة الخمس نجوم، فإن المتطلبات الخاصة به تختلف لضمان تنفيذه وتشغيله بأفضل صورة ممكنة. أما فيما يتعلق بسكن موظفي الفنادق، فقد وفرنا السكن بشكل يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله».

وأكد العدساني أن المشروع الآخر لشركة المباني في الكويت سيكون مشروع السالمية، حيث تملك الشركة قطعة أرض تطل على شارع الخليج العربي، وهي منطقة مزدحمة وتمتاز بمحيط سكني جَذّاب. ويخضع المشروع حاليا لدراسات مختلفة لاختيار أفضل مشروع متعدد الاستخدام، من خلال دعوة مصممين عالميين وتقديم رؤية أفضل لمثل هذه المشاريع.

أما بالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشار العدساني إلى مشاركة المباني في المزايدات المطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المفترض أن يتم الإلمام بالمستجدات المتعلقة بهذه المشاريع خلال هذا الربع أو الربع المقبل. سيضم المشروع في مكوناته مركزًا تجاريًا بالإضافة إلى مجمع سكني وسيقوم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 104000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع السكنية 37000 متر مربع.

ولفت العدساني إلى أن المباني تحقق تناميا في معدل الإشغال في البحرين حيث بلغ 88 في المئة آملًا أن يصل إلى نسبة أعلى خلال الفترة المقبلة . وأشار إلى أن المشروع يسير بشكل جيد للغاية وأنه سيتم المضي قدمًا ببناء المرحلة الثانية من المشروع والتي مرت بمراحل تصميم عديدة، حيث حاز التصميم النهائي على موافقة جميع الشركاء ما يشكل دافعًا للبدء بأعمال البناء التي من المفترض أن تبدأ من خلال دعوة المقاولين خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل. وقد بدأت أعمال البناء في فندق هيلتون جاردن ان البحرين الذي سيضم حوالي 210 غرف والذي من المفترض اكتمال أعمال بنائه خلال سنة ونصف.

وأشار العدساني إلى مشاريع المباني بالمملكة العربية السعودية قائلًا: «هي الأكبر من حيث المكونات، وتحقق الشركة تقدمًا جيداً للغاية في كلا المشروعين. اذ لايزال مشروع الخبر في مرحلة التصميم ونأمل أن ننتهي من هذه المرحلة خلال الربع أو الربعين المقبلين، وسيكون لدينا رؤية أفضل حول مدى سرعة تنفيذ هذا المشروع. أما بالنسبة للرياض، فقد شهد المشروع بعض التأخير. ومع ذلك، فقد أعلنا في الربع الماضي عن توقيع خطاب نوايا مع المقاول الذي وقع عليه اختيارنا وذلك للتسريع في بعض الأعمال حتى نوفي جميع المتطلبات».

أما بالنسبة لمشروع الشارقة فقال العدساني: «بالنظر لكوننا جديدين على السوق الإماراتي بشكل عام، فقد أردنا فهم السوق والتأكد من وجود نقطة دخول جيدة. نعتقد أن لدينا الشريك الأفضل في الشارقة، وهي شروق؛ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير والتي تعد هيئة ذات دراية كبيرة في هذا السوق. نحن نعتقد بأن سوق الشارقة يحتاج إلى تجربة جديدة في قطاع التجزئة، وما نقترحه يخدم المناطق المحيطة بالمشروع الذي مر بمراحل تصميم متعددة ونحن اليوم في مرحلة متقدمة لوضع اللمسات الأخيرة على التصميم».

وردا على سؤال حول مساهمة فندق هيلتون جاردن إن في صافي الربح لعام 2020، أجاب العدساني بقوله «نحن بصدد دراسة ميزانية فندق هيلتون غاردن إن مع المشغل. وإننا على يقين باستطاعة فندق هيلتون جاردن أن يحقق مستوى أداء جيد. ولكن بالنظر إلى أن الفندق في عامه التشغيلي الأول ومع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك وتكلفة التمويل فإن الفندق قد يكون عند نقطة التعادل».

وردا على سؤال آخر يتعلق بالمبلغ المقرر إنفاقه على المرحلة الثانية وفندق هيلتون غاردن إن - البحرين قال « تتشابه المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى من حيث المساحة، المساهمة والتكلفة. حيث ستتراوح بين 50 إلى 60 مليون دينار بحريني. وأوضح أن ملكية الفندق والمشروع بأكمله تتبع شركة صروح التي تبلغ حصة المباني فيها ما يعادل 35 في المئة، وبالتالي تملك المباني نسبة 35 في المئة من المشروع بكل مكوناته، المرحلة الأولى، الثانية والفندق.

أما فيما يتعلق بالجدول الزمني لافتتاح مشروع الأفنيوز- الرياض. أوضح العدساني أنه لايوجد جدول زمني ثابت حتى الآن، لاسيما مع وجود عوامل خارجية، حيث نعتقد بامكانية حدوث بعض التغيير في الربع الرابع. وبمجرد إنجاز بعض المعالم الرئيسة، سنتمكن من توضيح الأمور المتعلقة بمشروع الرياض. وأضاف قائلا « سيستغرق المشروع، بمجرد بدء أعمال البناء، مدة أربعة أعوام، ويجدر بالذكر أن هذه الفترة الزمنية لم تبدأ بعد. ولقد بدأنا بداية واعدة حيث تم توقيع كتاب إعلان النوايا مع المقاول، والتي نأمل أن تختصر من فترة الأربعة أعوام. نحن نأمل أن نقدم المزيد من التوضيحات للمستثمرين في الربع المقبل».

وردا على سؤال يتعلق بالإيجارات الفعلية للأفنيوز - الكويت، ذكر العدساني أن الإيجارات لم تتغير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث كانت تتغير بشكل جانبي وليس بشكل تصاعدي أو تنازلي، مع وجود بعض الاستقرار في عام 2019 في بعض المناطق. موضحا أن الأسعار قد ترتفع، مع الحرص على تحقيق معدل إشغال يبلغ 97 في المئة، وهو معدل الإشغال التاريخي للأفنيوز.

