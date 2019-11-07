مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الوزارة نجحت خلال الفترة السابقة في حسم بعض الملفات المهمة، مشددا على أهمية حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم المشاريع الصغيرة والطاقات الشبابية. مؤكدا دعم الوزارة لكل مسرعات وحاضنات الإعمال والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف،الروضان في حفل تدشين حاضنة ومسرعة أعمال جديدة في الكويت أنه وبعد مرور أربع سنوات نلاحظ بأن الوزارة صار لديها حاليا أكثر من 1000 رخصة متناهية الصغر، ونحو 3600 رخصة عربة متنقلة، فضلا عن 1300 موافقة للمشاريع الصغيرة عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة.

ولفت الروضان إلى أن التراخيص التجارية وبجميع أنواعها بلغت معدلات زيادة قد تكون غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد التراخيص التجارية للشركات المساهمة نسبة 70 في المئة وارتفعت نسبة طلبات إصدار شركات الأشخاص بنسبة 68 في المئة في العام الماضي مقارنة بالعام 2017.

من جانبها قالت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م.أشواق المضف إنها سعيدة باعتبارها أحد مرشدي mentor مسرعة ترايب لابز وأكدت أن الكويت أصبحت مركزا إقليميا لأصحاب المشروعات الصغيرة في المنطقة فضلا عن تواجد الخبرة «ولم يعد هناك أي عذر لمن لا يُقدِم على الدخول في تلك المشروعات».

ومن جانبه قال رئيس شركة «ترايب لابز» عبدالرحمن الرشيدي أن حاضنة ومسرعة الأعمال الجديدة باتت «تجذب وتستقطب أصحاب المشاريع الذين يتواصلون معنا بخصوص اجراءات تنفيذ أي مشروع أو تقديم دراسة جدوى وتوفير بيئة حاضنة لها» مبينا أن الحاضنة تحرص على الاهتمام بهذه الطلبات وتأخذ بيد الشركاء نحو تأسيس شركات تتماشى مع الرؤية الموضوعة.

وكشف عن استثمار مليون دولار في دعم المشروعات الصغيرة الواعدة»، مشددا على دعم سمو أمير البلاد للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى جهود وزير التجارة خالد الروضان في هذا الصدد، مشيرا إلى أن زيادة عدد الرخص التجارية خلال عام يؤكد وجود بيئة حاضنة لها من خلال الوزارة.

وقال محمد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة فيث كابتال (مسرعة أعمال) إنه سعيد بالاستثمار في المشروعات الصغيرة لافتا الى ان «قوة الشركات دليل على متانة الاقتصاد.. ولابد أن ندعم الجيل الصاعد لأنه صار متميزا عمن سبقه».

وقالت هيا المناعي إن استثمار مسرعات الأعمال بنسبة 9 في المئة يعد زهيدا مقابل ما تقدمه من خدمة للشركات الصغيرة. وقال عبدالله الخنجي نحن ندعم المشروعات الصغيرة تلبية لرغبة صاحب السمو وهي «أقل هدية نقدمها للوطن».

وزاد عبدالله الدبوس إن «محمد جعفر مصدر إلهام لنا جميعا» وأكد استعداده لمشاركة رواد الأعمال بتجاربه التجارية وعثراته.

واوضح صالح الرشيدي إن رأس المال جبان لكن المسرعات مستعدة لدعم المشروعات الصغيرة وهذا دليل على إيمانها بالمشروعات الكويتية.

