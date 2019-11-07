مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، عن إطلاق رحلاتها إلى مطار تريبهوفان الدولي (KTM) في العاصمة النيبالية، كاتماندو، وذلك ابتداءً من 17 نوفمبر القادم بواقع أربع رحلات أسبوعية، وتخطط الشركة إلى زيادة عدد الرحلات إلى كاتماندو بواقع رحلة يومية ابتداءً من يناير 2020.

وتُعد هذه الانطلاقة أول خط رحلات مباشر بين الكويت وكاتماندو، وتمتد مدة الرحلة إلى حوالي 5 ساعات و45 دقيقة. كما يوفّر هذا الخط امكانية الربط مع رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران، بهذه المناسبة: «نحن سعيدون جداً بإطلاق رحلاتنا إلى هذه الوجهة التي صُنّفت بالمرتبة التاسعة عشر على مستوى العالم لهذا العام بحسب الموقع السياحي الشهير «Trip Advisor»، وأن نقدّم للمسافرين خطاً مباشراً لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافة الغنية التي تتميّز بها نيبال. كما يدعم خط الرحلات الجديد الجهود التي تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين ويتيح خياراً جديداً للسفر بتكلفة منخفضة من نيبال إلى الشرق الأوسط وأوروبا، عبر الكويت».

وتخدم طيران الجزيرة خط الكويت-كاتماندو برحلة ذهاب وعودة كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة وأحد، حيث تقلع الرحلة المغادرة من الكويت على الرحلة رقم J9 539 في تمام الساعة 9:05 صباحاً بالتوقيت المحلي وتصل إلى كاتماندو في الساعة 4:20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين أن رحلة العودة رقم J9 540 من كاتماندو تغادر في تمام الساعة 5:05 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتصل إلى الكويت في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

