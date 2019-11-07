مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2167 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها أنجزت 828 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و587 معاملة نشر علامة تجارية و750 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها، ومعاملتي طلب تسجيل علامة جماعية وعلامات مراقبة.

وأضافت انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 385.5 الف دينار.

وذكرت أنها أنجزت 376 معاملة تجديد العلامات التجارية و279 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 538 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية وتعديل اسم أو عنوان المالك اوالوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية، وتسجيل 48 تظلما.

