مال وأعمال

أعلنت شركة «ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» دخول ماركة «لحوم الانجوس المعتمدة» الاميركية الفاخرة لأول مرة في قائمة رعاة معرض «هوريكا الكويت» الضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم في دورته القادمة في الفترة من 20 إلى 22 يناير القادم في أرض المعارض الدولية في مشرف. وذكر بيان للشركة أن رعاية هذه الماركة تكتسب أهمية خاصة لما تتميز به لحوم الانجوس المعتمدة بطعم هو الأشهى، و بأغلى ثمن للحوم في العالم، حيث ان انتاجها يتم على يد عائلات عريقة في مجال تربية الماشية، في بيئة خاصة تحترم العلاقة مع الأرض والحيوان وموارد الأرض، مشيرا إلى أن معرض الضيافة يشهد كل سنة مستجدات نوعية مميزة، على عدة مستويات، سواء لجهة المشاركين أو لجهة الفعاليات والانشطة التي تصاحبه، أو لجهة الاتفاقات التي تعقد بين العارضين بعضهم ببعض، او بينهم وبين الزوار المهتمين بمنتجات وخدمات الضيافة. ومشاركة «ماركة لحوم الانجوس المعتمدة» هذا العام تأتي ضمن هذه المستجدات.

ومن جهته، أوضح معتمد وكيل «لحوم الانجوس المعتمدة» الأميركية جبران شربين، مدير التسويق الدولي: أن «مواشي الانجوس تُربّى بعناية شديدة في المزارع الأميركية ومع ارقى مواد وخدمات وسبل الرعاية، تشرف وزارة الزراعة الأميركية على محصول الماشية ودرجاتها والرقابة على سلامتها للغذاء حسب الخطوات التالية:

1- تخضع جميع لحوم الأبقار للفحص والرقابة من أجل سلامة الغذاء.

2- يقيّم مفتّشو وزارة الزراعة الأميركية الذبيحة، من ناحية النضج والتعرّق وتلبيتها لمعايير العلامات التجارية الـ 10 الصارمة.

3- يضمن قانون الذبح الرحيم التعامل مع الحيوان برعاية وطريقة مناسبة.

هذا الأمر يحفظ طراوة لحمها ولذة مذاقها، خلافا للطرق المعتادة لدى ذبح باقي الابقار والمواشي.كما يمكن تخزين وتعتيق هذه اللحوم وفق طرق دقيقة مما يزيد في قيمتها والطلب عليها من قبل المستهلكين ذوي القدرة الشرائية المرتفعة. وقد زاد الطلب المرتفع عليها في بعض دول العالم الغنية التي تسجيل طلبات المشترين قبل أشهر من استلامها». وإذ أشار إلى الذبح الحلال للحوم الأنجوس التي تورد إلى الكويت وأسواق عديدة أخرى بما فيها بعض مناطق الولايات المتحدة الأميركية، اضاف: «ان دخول علامتنا إلى «هوريكا الكويت 2020» لاول مرة ينبع من اهمية هذا المعرض في الوصول إلى الزبائن الذين تستهدفهم فعلا لاسيما وأنه أصبح في السنوات الاخيرة مقصدا معروفا لأهم الجهات العالمية المنتجة للحوم عموما، وذلك يعود إلى فرادته وتخصصه وجمعه بين الصناعات الغذائية ومؤسسات الضيافة من مطاعم وفنادق وما شابه وبين مسابقات الطهي الشهيرة التي تجتمع وسط اجواء احتفالية مفتوحة للزوار المهتمين و مئات الطهاة من مختلف الجنسيات والتي ستشملها برعايتنا الذهبية للمعرض». واعتبر جبران شربين أن «فعاليات وانشطة ولقاءات معرض هوريكا الكويت اصبحت جزءاً من نمط وفنون الصناعات الغذائية وهي تسهم في تطوير عادات الضيافة ونوعية الغذاء وتذوق الطعام في الكويت والمنطقة وتُبيّن الكثير من الجوانب والمعطيات الضرورية لكل المعنيين من منتجين وموردين ومقدمي خدمات».

