مال وأعمال

أعلن مصنـع عبدالوهـاب لاعمـال تعبئـة وتغليـف المـواد الغذائيـة، الحائز على جائزة المركز الاول من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كأحسن مشروع صغير، أعلن عن توقيعه عقداً تسويقياً مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لتوفير سلع غذائية مختلفة تحت علامة التعاون، وتسويقها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ووقع العقد نيابة عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رئيس مجلس الادارة مشعل السيار، بحضور نائب الرئيس خالد العتيبي وأمين الصندوق خالد المطيري، فيما وقعه عن مصنع عبدالوهاب رئيس مجلس إدارته خالد البديني.

وعقب توقيع العقد أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار عن سعادته بالتعاون مع مصنع عبدالوهاب الذي يعتبر أحد المصانع الكويتية التي أوجدت لنفسها مكاناً مميزاً في سوق المواد الغذائية خلال فترة قصيرة.

وقال ان التعاون مع مصنع عبدالوهاب يأتي في إطار دعم المنتج المحلي، خاصة وأن المصنع يعتبر أحد المصانع الكويتية المتخصصة في مجال إنتاج الاجبان والزيتون..وغيرها من المنتجات الغذائية التي لاقت قبول واستحسان شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المصنع ومؤسسه خالد البديني عن فخره بتوقيع مثل هذا العقد مع اتحاد الجمعيات التعاونية الذي يقع تحت مظلته أكثر من 60 جمعية في جميع مناطق الكويت، حيث ستشكل هذه الجمعيات منافذ بيع قوية لمنتجات المصنع المختلفة.

