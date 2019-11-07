وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. عبدالله الطريجي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبتي فوز الكويت برئاسة المنظمة الكشفية العربية والحصول على عضوية المنظمة الكشفية العالمية لاول مرة منذ تأسيسها وبمناسبة انتخابه رئيسا للمنظمة بالإجماع من قبل المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية سائلا سموه له كل التوفيق والسداد لما فيه خير وخدمة وطننا العزيز وتحقيق كل ما يتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار مثمنا سموه الجهود المبذولة التي أهلت الكويت بتحقيق هذا الإنجاز ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته في المحافل الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

