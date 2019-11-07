وطن النهار

المنامة - «كونا»: أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أمس الأربعاء عمق العلاقات «الأخوية والتاريخية» التي تجمع بلاده والكويت وحرصهما الدائم على تعزيز التعاون الثنائي. واعرب الشيخ خالد بن أحمد في بيان للخارجية البحرينية لدى استقباله رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت السفير جاسم المباركي عن الاعتزاز والتقدير لما تشهده العلاقات الثنائية من «تطور ونماء» على الأصعدة كافة، معربا كذلك عن تمنياته للكويت بالمزيد من الرقي والازدهار ومواصلة «دورها الكبير» في دعم خدمة القضايا والمصالح العربية والاسلامية.

من جانبه أشاد السفير المباركي بسجل البحرين الحافل بالانجازات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا لها دوام التقدم والرخاء.

وكان سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر الصباح قد حضر اللقاء بين وزير الخارجية البحريني والسفير المباركي.

