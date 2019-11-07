وطن النهار

أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج وسفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح اهمية التكامل بين دور «كونا» والعمل الدبلوماسي في خدمة السياسة الخارجية للكويت ورسالتها. جاء ذلك في لقاء رئيس مجلس الادارة مع السفير الصباح في مقر سفارة الكويت بالعاصمة روما مساء الأول من امس الثلاثاء بمناسبة زيارة تفقدية لمكتب «كونا» بحضور الوفد المرافق وأعضاء البعثة الدبلوماسية الدبلوماسية الكويتية. واستعرضا خلال اللقاء دور «كونا» في توفير التغطية الاعلامية لأنشطة السفارة وجميع الفعاليات الكويتية في ايطاليا والأخبار المتعلقة بالعلاقات الثنائية وأولوياتها. وأكد الدعيج حرص «كونا» على القيام بهذا الدور الذي تضطلع به مكاتبها في العواصم الخارجية وعملها المكمل والمتكامل مع عمل سفارات الكويت وممثلياتها الدبلوماسية ودعم السياسة الخارجية للدولة وأهدافها التنموية تعبيرا عن دورها ومكانتها الدولية. وشدد رئيس الوكالة على اهمية التواصل والتنسيق الفعال مع سفارة الكويت وقنصليتها العامة وممثلياتها لدى منظمات الأمم المتحدة وسائر الفعاليات الكويتية في ايطاليا لتسليط الضوء على أوجه التعاون والعلاقات الثنائية الكويتية - الايطالية.

وبدوره ثمن سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام مبارك الصباح حرص «كونا» على تغطية انشطة سفارات الكويت بالخارج بما يسهم في ابراز الوجه المشرق لدولة الكويت وينسجم مع مقاصد سياستها الخارجية التي ارسى اسسها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

