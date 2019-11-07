وطن النهار

أكد الامين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» سالم العلي أن الورشة تأتي انطلاقا من دور نزاهة في توعية وتنبيه الخاضعين وفقا لاحكام القانون رقم «2» لسنة 2016، بضرورة تقديم تقديم اقرار الذمة المالية ضمن المواعيد المحددة قانونا.

واشار العلي خلال الورشة التوعوية التي اقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» صباح يوم أمس حول «تحديث اقرارات الذمة المالية» للخاضعين لأحكام المادة رقم 2 من قانون انشاء الهيئة الى انه نظراً لقرب تحديث اقرار الذمة المالية لما 13 الفاً سيخضعون لتحديث الاقرارات منتصف نوفمبر 2019.

وأوضح ان الورشة تستهدف التعريف بمكونات الذمة المالية وطريقة الاستعلام عن موعد تحديث الاقرار وكيفية تعبئته بطريقة سليمة وكاملة، بالاضافة الى التعريف بدور لجان الفحص ودور الهيئة في الحفاظ على الخصوصية والسرية والامان لهذه الاقرارات.

بدوره قال مدير ادارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح عبدالله التنيب: أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقا من دور الهيئة في توعية الخاضعين الملزمين بتحديث اقرار الذمة المالية خاصة وأننا مقبلون على مرحلة تحديث اقرارات الذمة المالية في منتصف هذا الشهر، وتم دعوة جميع الخاضعين لهذه الورشة.

واكد التنيب أن عدد الاقرارات المقدمة قرابة 14 ألف اقرار ونسبة المتأخرين لا تزيد عن 5 في المئة ويتم متابعتهم بشكل دوري وهناك رصد لهذه العملية حيث يتم تنبيه الخاضع وانذاره اذا كان هناك تأخير من جانبه ومن ثم يتم احالة الملف الى للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأشار الى أن القانون نظم العقوبات على حسب نوع الاقرار فكل اقرار له عقوبة معينة، وفي بعض الحالات تصل العقوبة للعزل من الوظيفة فضلاً عن العقوبات المكالية المختلفة حيث أن التأخر بالاقرارات سوف تكون الغرامة من عشرة الاف دينار وتصل لـ 30 ألف دينار في حالة الاقرار النهائي.

