وطن النهار

وافقت لجنة محافظة حولي بالمجلس البلدي في اجتماعها امس الاربعاء برئاسة العضو حمد المدلج وذلك بعد اعتذار رئيس اللجنة عبدالله الرومي ومقررها م. مها البغلي عن الحضور، على الاقتراح المقدم من عبدالله الرومي بشأن استحداث نفق سيارات تحت جسر المسيلة يربط بين شارع التعاون والدائري السادس في الاتجاهين، وطلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على تطوير نادي راس الارض بتثبيت نسبة البناء لـ 30% من مساحة القسيمة الكلية وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5% مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي من 35750 متراً مربعاً الى 35265 متراً مربعاً، كما وافقت اللجنة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية السماح لهم باقامة مباني بحثية علمية وتعليمية ضمن موقع منتزه الحدائق النموذجية بالواجهة البحرية في منطقة الشعب البحري، وطلب الموافقة على تغيير مسميات بعض الأنشطة التجارية المذكورة بقرار المجلس البلدي بمنتزه السالمية البوليفارد لتتوافق مع مسميات الأنشطة لدى وزارة التجارة والصناعة واضافة أنشطة تجارية بما لا يتعدى الـ 10% المسموح بها.

وأحالت اللجنة الى الادارة القانونية طلباً للرأي القانوني حول طلب سفارة الولايات المتحدة الأميركية منحها حق استخدام المنطقة العازلة المحيطة بالسفارة والبالغة مساحتها 47668 متراً مربعاً.

وأجلت اللجنة عدة طلبات منها، الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد منطقة الشعب، والطلب المقدم من وزارة المالية بشأن تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بخصوص موقع لجنة شؤون المرأة الواقعة بالقطعة رقم (1) بمنطقة السالمية (ميدان حولي سابقاً)، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد مخصص بمنطقة الزهراء قطعة رقم (2)، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تحويل موقع فرع سوق خضار حولي الواقع بالمركز الاداري والتجاري بمنطقة حولي من موقع مؤقت الى موقع دائم.

