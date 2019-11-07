وطن النهار

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة زين كراعاة بلاتيني لفعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية والذي سيقام في مدينة ساندييغو بولاية كاليفورنيا في الفترة ما بين 28 نوفمبر حتى 1 ديسمبر والذي سيكون تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأكد الاتحاد، أن هذه الجهات في المؤتمر السنوي، هو دليل على حرصهم والتفافهم حول الطلبة والطالبات الذين سيكونون جزءاً من تطور وبناء الكويت في المستقبل، وكذلك هذا الدعم يعتبر تحفيز لنا من أجل العمل على المؤتمر السنوي بأفضل صورة تليق بالحضور، وما هو الا داعم أساس لنا كاتحاد وطني من أجل خدمة كافة الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية ولتقديم لهم ما يليق بمقامهم.

وأعربت زين، المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن فخرها بكونها الراعي البلاتيني للمؤتمر السنوي الـ 36 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، والذي تُعتبر الشركة داعماً رئيسياً له على مدى 16 عاماً، خاصةً وأنّ هذا المؤتمر الطلّابي المتميز يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم زين في اطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق ايمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج، وستقوم الشركة وكعادتها كل عام باضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال المشاركة في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة للطلبة المُشاركين، والتي تشمل البرامج الثقافية والأكاديمية والرياضية والترفيهية.

