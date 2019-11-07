وطن النهار

دعت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بالمشاركة في مسابقات مهرجان «الموروث الشعبي» للموسم الجديد الى تسجيل أسمائهم في مقر التسجيل في ديوانية شعراء النبط في منطقة صبحان، بدءاً من الأحد 10 من نوفمبر الحالي وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وأعلنت اللجنة العليا للقرية في تصريح صحافي أن القرية ستفتح أبوابها للجمهور في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في مهرجان «الموروث الشعبي» الذي يتخلله الكثير من الفعاليات والأنشطة والمفاجآت، والذي يستمر الى الأول من شهر مارس من العام المقبل، داعية الى زيارة الموقع الإلكتروني للقرية لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة في المهرجان.

وذكرت أن المهرجان يجسد روح التلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي من خلال أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، والحرف والمهن القديمة، والجهات الرسمية والشعبية المشاركة، وسط اقامة مسابقات متنوعة وتخصيص جوائز قيمة للفائزين تشجيعا وحفظا لتراث الآباء والأجداد.

يذكر ان فعاليات مهرجان «الموروث الشعبي» في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في السالمي «الكيلو 59» تقام سنويا بمكرمة أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث يشارك الكثير من المتسابقين من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقات الابل والخيل والصقور والاغنام، الى جانب اقامة الفعاليات المتعددة في القرية.

