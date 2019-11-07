وطن النهار

تشارك الأمانة العامة للأوقاف في معرض جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء في دورتها الرابعة، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتم افتتاح المعرض بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ممثلاً عن صاحب السمو أمير البلاد، وذلك في مركز المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري وحشد كبير من المسؤولين والمهتمين والجمهور الكويتي. وفي هذا السياق، قال مدير ادارة الاعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد المير إن مشاركة الأمانة في هذه الفعالية المهمة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الأمانة في مجال العلاقات العامة وخدمة العملاء من خلال خدمة الواقفين وتقديم الخدمات الميسرة لهم بواسطة ادارة الاعلام والتنمية الوقفية باعتبارها الادارة المسؤولة عن هذه الخدمات بالاضافة الى مجالات التسويق والاعلام.

وأضاف ان المشاركة تهدف أيضاً لابراز دور الأمانة العامة للأوقاف في تنمية المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والأهلي تحقيقاً للاتجاهات الاستراتيجية للكويت، والرؤية الثاقبة لصاحب السمو أمير البلاد وتوجيهاته بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبار الكويت مركزاً للعمل الانساني، ورؤية كويت جديدة 2035.

وأشاد بجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء وبجهود جمعية العلاقات العامة الكويتية المنظمة لهذه الجائزة باعتبار أنها تأتي ايمانا بالدور الكبير لمهنة العلاقات العامة وخدمة العملاء في نشر الصورة الواضحة للمجتمع وايصال المعلومة الصحيحة وعمل شبكات مجتمعية تربطها علاقات طيبة متأصلة تحقق المصلحة العامة.

