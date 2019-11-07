وطن النهار

اكد السفير الايراني لدى البلاد محمد إيراني ان بلاده اختارت الكويت لنقل رسالة للدول الخليجية بخصوص اقتراحها لثقتها الكبيرة في الدور الكويتي وعلاقتها المتميزة مع الجميع. وقال ايراني لـ «النهار»: كانت هناك العديد من الأطراف الإقليمية التي ابدت استعدادها لنقل المقترح الإيراني الا ان ايران فضلت ان تكون الكويت هي من تنقل هذا المقترح. واعتبر إيراني ان للكويت ثقلا كبيرا لدى دول المنطقة وان استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شيء إيجابي وان الوزير الصباح التقى بعدد من المسؤولين الخليجيين لبحث المقترح الايراني مؤكدا أن بلاده مستعدة للحوار مع الأطراف الخليجية بخصوص امن الخليج.

