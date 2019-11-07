وطن النهار

اقام فريق الخطوة الاولى التطوعي للوقاية من الامراض مساء اول من امس حفل تكريم الناجيات من مرض السرطان السنوي الرابع تحت شعار «بالفحص المبكر ننتصر» في نادي بوبيان في سلوى وبرعاية من شركة صناعة الكيماويات البترولية وبحضور عدد كبير من المسؤولين والاطباء والمختصين وناشطي السوشيال ميديا والناشطين الاجتماعيين والمكرمين من الناجين من المرضى واهاليهم، حيث تم تكريم جمع من الناجيات وعوائلهم والرعاة والداعمين.

وتضمن الحفل عدة فقرات كان من ضمنها كلمة فريق الخطوة الاولى التي القتها نائب رئيس الفريق منى اللهو حيث قالت: نحتفل اليوم بالسنة الرابعة على التوالي بتكريم ثلة رائعة من محاربات السرطان والذي يتزامن مع شهر اكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي ومن حسن الظروف ان تزامن اليوم مع الذكرى الرابعة على تأسيس فريقنا الرائع فريق الخطوة الأولى التطوعي للوقاية من الأمراض حيث تم تأسيس واشهار فريقنا في الخامس من نوفمبر سنة 2015.

وأضافت اللهو: يولد معنا كل عام بطلات محاربات للسرطان حاربن وواجهن هذا المرض بكل شجاعة واختاروا طريق التحدي بالعلاج والتداوي متمسكين بالأمل واليقين بالله وتغلبوا على آلامهم وقلقهم بكل عزيمة وصبر وثقة كبيرة بأن الله معهم في كل لحظة من لحظات معركتهم.

جهود الفريق

وتابعت: نهتف لهم اليوم (شكرا لشجاعتكم) ونصفق لهم اعجابة بهذه الارادة وقوة العزيمة مشيرة الى ان الفريق اتخذ شعاره الدائم (بالفحص المبكر ننتصر)، وذلك لأن هذا الشعار ليس مجرد شعار بل هو حقيقة فكلما ابكرنا بالفحص واكتشاف المرض اصبح لدينا الوقت الكافي لمحاربته والتغلب عليه.

وقالت: حملتنا وشعارنا ليست مجرد شريط وردي يعلق على الصدر بل هو عمل دؤوب ورغبة حقيقية بنشر الوعي ونشر الثقافة الصحية، لقد اخذنا على عاتقنا هذه المهمة نرتجي من الله بها الأجر والثواب وتحقيق هدفنا في مجتمع راقٍ ومثقف وصحي وأمهات سعيدات آمنات مع اسرهم وأحبائهم.

واوضحت قائلة: كل هذا العمل وهذا المجهود تحقق بتعاون هؤلاء الأعضاء(اعضاء فريق الخطوة الأولى) الذين لا يوفرون جهدا للعمل على رفع اسم الفريق هؤلاء الأعضاء المحبون لوطنهم ومجتمعهم قد عانوا ايضا من فقد احبتهم بسبب هذا المرض ولكل منهم قصة حزينة دفعته ليكون رائدا للعمل التطوعي ونشر التوعية الصحية فسروا وقتهم وجهدهم للوصول للهدف المنشود.

وقالت: وها نحن اليوم جاء وقت حصادنا، فتواجدكم معنا اليوم لايمانكم بقضية سرطان الثدي وحرص رعاة الحفل ( شركة صناعة البتروكيماويات البترولية ) مشكورين على رعايتهم الكريمة فكانوا هم اليد التي ساندت هذا الحفل وهذا التكريم واخذت على عاتقها تحقيق نجاحه وذلك اكبر دليل على مستوى ثقافة ادارة الشركة الموقرة وحرصهم على تقديم خدمة مجتمعية جميلة.

وأضافت: «لا ننسى رعاتنا الدائمين المواكبين لمسيرة فريقنا والذين كانوا ومازالوا معنا مؤمنين بقضية السرطان كقضية انسانية ويمدون يد العون لنا في جميع فعالياتنا لهم كل الشكر والاحترام والتقدير ونرجو لهم مزيدا من التقدم في اعمالهم.

وختمت: اخواتنا البطلات محاربات السرطان اسمحوا لنا جميعا ان نبارك لكم انتصاركم الذي جاء باذن الله وكان هذا مكافأة الصبر الجميل حيث وعد الله سبحانه «انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب».

محاربات السرطان

واعقبها حديث بعض محاربات السرطان الناجيات من المرض حيث قصن حكايتهن مع المرض واوضحن مراحل علاجهن ومحاربته واولى المتحدثات كانت الناجية من السرطان الهام الخضري حيث تطرقت للاسئلة المتكررة عن اصابتها وشعورها عند تلقي الخبر فقالت: انا اكتشفت المرض مبكرا حيث لاحظت الورم وتوجهت للفحص منذ البداية وهذا ما نهدف له من خلال حملاتنا التي نقدمها لانها خطوة مهمة في طريق العلاج، وبعدها بدأت مرحلة العلاج واخذت جرعات وخلايا جذعية تبرعت فيها اختي.

واضافت: ان اهم شي في مرحلة العلاج هو النفسية حيث يجب تقبل الوضع وتقبل مرحلة العلاج والايمان بيقين انها فترة مؤقتة وسيتم تجاوزها ان اردنا ذلك بايماننا بانفسنا وطاقاتنا. ومن جانبها قالت الناجية من السرطان مي العلي انها اصيبت بالسرطان مرتين الاولى كانت بالرأس بعمر 18 عاما وتم اكتشافه وعلاجه دون جرعات بينما اصيبت بعد مرور 20 عاما بالسرطان مرة اخرى حيث اكتشفت الاورام بالثدي لكن متأخرة بخمس سنوات واخذت العلاج الكيماوي واستطاعت ان تتغلب عليه والانتصار والشفاء منه.

وقالت العلي: في البداية عندما اصابني المرض كنت اتواصل مع الناجيات والمحاربات للسرطان واتعلم منهن واستمد قوتي من تجاربهن وكنت واثقة اني ساكون مثلهن ومكانهن واقف هذه الوقفة لاقول انا متشافيك من مرض السرطان وساحاربه، لافتة الى ان زوجها كان له دور كبير في مساندتها ودعمها لدرجة انه كان يحلق شعره لمواساتها.

اما المتشافية امل العبدالله فقالت: مع بداية اكتشافي للمرض رضيت بقضاء الله وعاهدت نفسي على الصبر والتحسب لله وبدأت باخذ العلاج وكان المرض قد انتقل الى اكثر من مكان في جسمي، لكنني كنت اتحدى وكنت اذهب لدوامي بعد يوم او يومين من اخذ الجرعة مع ان غيري كان يرتاح في المنزل لاسبوع او اسبوعين

واضافت: كنت اتحدى المرض ومقتنعة انه لن يهزمني وانتقلت في فترة علاجي الى فرنسا واخذت عددا اكبر من الجرعات وكنت مقتنعة ان الله سينجيني.

اما الناجية من السرطان خلود الخليفي فقالت: دائما ما يسألونني لماذا تتحدثين عن مرضك وانتي سعيدة ومبتسمة فكنت اجيب ان هذا بالفعل ما اشعر به، فانا سعيدة لاني كنت دائما اقول لنفسي اني استحق ان اكون انسانة جديدة ومتعافية وقوية.

وتابعت: خلال فترة العلاج لم استسلم وقررت ان استفيد من وقتي فقرأت 60 كتابا باللغتين العربية والانكليزية وختمت القرآن 16 مرة وعملت على تطوير مهاراتي الوظيفية لاعود الى عملي بعد ذلك بامتيازات افضل وبالفعل كانت تلك الفترة افضل فترة في حياتي لذلك اذكرها دائما بسعادة.

وبدورها تحدثت الناجية ومحاربة السرطان حنان الخالدي فقالت: ان حضوركم في مثل هذه الفعاليات يعتبر دعما لنا ولمرضى السرطان وكل مانحتاجه هو الشجاعة لتكون الصوت الذي ينجينا من السرطان.

وزادت: وانا اقف هنا لاشكر كل من ساندني ودعمني واتاح لي الفرصة للحديث عن تجربتي ليستفيد منها الاخرن خصوصا فريق الخطوة الاولى الذي شجعني منذ البداية، وكلمتي لكل من يصيبه السرطان لا تستسلم فالسرطان لا يعني الموت حتما.

