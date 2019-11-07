وطن النهار

تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، انطلقت صباح اول من امس الثلاثاء، من ديوانية محافظة الأحمدي الأسبوعية، حملة سرطان البروستاتا تحت شعار «التوعية.. وقاية» التي تنظمها الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان «كان»، بالتعاون مع محافظة الاحمدي خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي ستستمر في عدد من الديوانيات والجمعيات التعاونية بمناطق المحافظة.

وفي هذا السياق اكد المحافظ الشيخ فواز الخالد الدور الفاعل للديوانية على الصعيد المجتمعي في الكويت على امتداد تاريخها والتقدير الذي تحظى به محليا وخارجيا، الأمر الذي تترجمه محافظة الاحمدي بتفعيلها دور ديوانيتها الأسبوعية، وجعلها وسيلة للتواصل الفاعل والوقوف على مجريات داخل المحافظة وعلى امتداد الكويت الحبيبة.

وشدد الخالد على اهمية الحملات التوعوية التي توضح للمواطنين والمقيمين في الكويت عموما وفي محافظة الاحمدي على نحو خاص، كيفية الوقاية من مرض السرطان، وسبل العلاج منه او التعامل معه، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف حملات التوعية من جميع الامراض ومن مرض السرطان خاصة، متوجها بالشكر الى القائمين على حملة «كان» وأصحاب الديوانيات ومسؤولي الجمعيات التعاونية المشاركة في الحملة، وللمحاضر د. حسين العنزي على محاضرته القيمة ولرواد الديوانية الذين شهدوا انطلاق الحملة.

