وطن النهار

أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة واختصاصي اول جراحة المسالك البولية د. محمد الغانم ان سرطان البروستاتا من الاورام الاكثر انتشارا لدى الرجال في الكويت، موضحاً ان الحل يكمن في الكشف المبكر.

وأضاف ان على الرجال البالغين 50 عاماً ضرورة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا مع ضرورة اجراء الفحوصات الطبية، مضيفاً ان الصحة تستحق من الأشخاص المتقدمين في العمر اجراء مثل هذه الفحوصات البسيطة، والتي اصبحت في كل المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال الغانم اننا نستعيد التنبيه والتذكير في نوفمبر من كل عام والذي يخصص كاملاً لصحة الرجل، وللتوعية بأخطر الأمراض والسرطانات التي تصيبه، من خلال حملة اطلق عليها اسم «موفمبر»، يقوم فيها الرجال باطلاق شواربهم والالتزام بكل الفحوصات الطبية اللازمة، الى جانب التبرع للحملة.

وشدد على ان هذا المرض يحتل مركزاً متقدماً حالياً في العالم في نسبة الانتشار، فبناء على تقرير سجل السرطان في الكويت احتل ورم البروستاتا عام 2015 المرتبة الأولى كأثر الأورام انتشاراً لدى الرجال الكويتيين بمعدل 15 شخص لكل 100،000 نسمة. ويعتبر ورم البروستاتا بطيء في الغالب ولكن توجد نسبة بسيطة من المرضى يكون الورم شرس وسريع الانتشار، لذا وجب التوعية به، وكشفه لانقاذ حياة آلاف البشر.

وأضاف ان اسباب هذا السرطان غير واضحة، وللوراثة دور في نسبة حدوثه، حيث تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى، بالاضافة الى التقدم بالعمر، والتوزيع الجغرافي والمكاني، حيث يعد اكثر اصابة به بأميركا، وافريقيا، وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط.

وأكد الغانم ان علاج هذا المرض يتم بعدة طرق منها استخدام جهاز الروبوت للمساعدة في الجراحة، وكذلك يمكن عمل شق جراحي في البطن خلف العانة، وهناك علاجات اخرى مثل العلاج الاشعاعي، وهو نوعان من خارج الجسم، والنوع الآخر بذور تزرع في البروستاتا، وهناك ايضاً العلاج ابر الهرمونات، وهو علاج لجعل الجسم يتوقف عن افراز التستوستيرون الذكوري، التي يتغذى عليها السرطان، ويشمل هذا الخيار العلاجي طريقتين الأولى ادوية تمنع الجسم من افراز التستوستيرون، وأدوية تحجب التستوستيرون من الوصول للخلايا، ويتبقى ان نذكر العلاج الكيميائي، والعلاج البيولوجي للحالات التي يكون فيها الورم منتشر خارج نطاق البروستاتا.

