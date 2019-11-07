وطن النهار

كشفت رئيس اللجنة العلمية للرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية د.نورية المزعل عن خطة تطوير اداء ورفع كفاءة اطباء الرعاية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية من خلال دورات وورش عمل للتعامل مع الحالات الطارئة للأطفال والبالغين، وذلك لتخفيف الضغط على مستشفى الفروانية وتماشيا مع متطلبات الجودة والاعتماد بوزارة الصحة.

جاء هذا في كلمة لها على هامش تنظيم اللجنة يومها العلمي الثاني تحت رعاية وحضور مدير المنطقة د. محمد عويضة العجمي ورئيس الرعاية الأولية د. حسين المطيري، مشيرة الى ان الخطة تتمثل في رفع مستوى الكفاءة لدى اطباء الرعاية الأولية والهيئة التمريضية بمنطقة الفروانية الصحية من خلال اقامة عدة محاضرات علمية للأطباء وتدريبهم على دورات BLS والـ ACLS بالتعاون مع ادارة الطوارئ الطبية واقامة عدة ورش ومحاضرات عن السلوك الوظيفي.

وبينت المزعل بأن اللجنة العلمية اضافة فئة الاداريين في خطتها لرفع مستوى الكفاءة من خلال اقامة ورشة مهارات التواصل لرفع كفاءة موظفيها للتعامل مع الجمهور وتقديم خدمة افضل للمرضى والمراجعين.

