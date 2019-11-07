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مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة

لوريمر: للكويت دور بارز في تعزيز أمن المنطقة


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح، مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون غوردون لوريمر والوفد المرافق.
ورحب الوزير بضيوفه وتم تبادل الأحاديث الودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وخاصةً في المجال الأمني، لاسيما في مجال التدريب المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، كما تم بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين.
من جانبه أعرب السير جون لوريمر عن شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، مشيداً بدور الكويت البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


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