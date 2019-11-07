وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم الحبس 5 سنوات لــ 10 متهمين في قضية الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من عدة بنوك وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم.

وقد أوقفت المحكمة نظر الدعوى لمتهمين هاربين إلى حين معارضتهما على الحكم الغيابي أمام محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد اتهمت 12 منهم كويتيون وسعوديون وفلسطيني ومصري و«بدون» وبينهم موظفون في البنوك، بانهم اشتركوا فيما بينهم بالاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون دينار من عدة بنوك، عبر التزوير في المعاملات.

وترافع محاميا المتهمين في الجلسة الفائتة واكدا ان موكليهما مجرد وسطاء بين مقترضين وبين متهمين رئيسين هاربين ، مشيرين إلى أن المقترضين قاموا بتسديد المبالغ المطلوبة عليهم إلى البنوك ما يؤكد حسن نيتهم.

وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابهم مع الزامهم بكفالة 5000 دينار لمدة سنتين يلتزمون بها بحسن السير والسلوك.

