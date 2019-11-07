وطن النهار

أخمد رجال الاطفاء امس حريقاً هائلاً اندلع في مخزن للاثاث باحدى العمارات في منطقة جليب الشيوخ خلال وقت قياسي قبل امتداده الى المباني المجاورة.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق باحدى العمارات في منطقة جليب الشيوخ، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي جليب الشيوخ والعارضية لموقع الحريق حيث تبين بان عمارة مكونة من 5 ادوار اندلعت النار في مخزن في الدور الارضي به اثاث فتم اخلاؤها من السكان ومن ثم مكافحة النار حتى تمتد الى المباني المجاورة ومن ثم اخماد النار خلال وقت قياسي دون وقوع اصابات.

ومن جانبه اكد مصد إطفائي ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق أسهمت بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وانقاذ السكان ، موضحاً ان تحقيقا فتح لمعرفة اسباب اندلاع النار.

