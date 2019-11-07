وطن النهار

أصيب 3 عمال ومسعفان بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم وقع بين باص يقل عمالاً وسيارة اسعاف على طريق الارتال السريع . ووفق مصدر فان بلاغاً ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الارتال، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان باصاً وسيارة اسعاف اصطدما وجهاً لوجه ما تسبب باصابة 3 عمال ومسعفين بجروح وكسور حيث تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الجهراء. رجال المرور استطاعوا سحب الباص والاسعاف من على الطريق وتسهيل حركة المرور بعد ان تم تخطيط الحادث لمعرفة المتسبب.

