وطن النهار

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي بما تقوم به وزارة الخارجية وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في ملفي البحث واعادة رفات شهداء الكويت ، مثمناً ما بينته الوزارة حول ما تقوم به من جهود في هذا الصدد من خلال إجابتها على أحد الأسئلة البرلمانية. وشدد العنزي على أن «الجمعية وذوي الشهداء والمجتمع الكويتي يتطلعون عن كثب لليوم الذي يتم فيه غلق هذا الملف بعودة جميع الرفات الطاهرة بأسرع وقت لما يمثله من جرح نازف لأهالي الشهداء الذين يأملون في دفن رفات ذويهم على أرض الكويت. وذكر أن «عدد الرفات التي تم التعرف عليها حتى الآن هو 236 في أربع مقابر جماعية في السماوة والعمارة وكربلاء والرمادي من أصل 605، بينما المتبقي 369»، مثمناً أيضاً جهود السفارة الكويتية في بغداد في متابعتها لهذا الملف. وأوضح العنزي أن هذا الملف الذي يتم التعامل معه بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة ويمثل أهمية خاصة للمواطنين الكويتيين ويحمل أبعاداً إنسانية تحتاج تضافر جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لتخليد ذكرى هؤلاء الشهداء الأبرار.

