وطن النهار

استضاف الحرس الوطني ورشة «أساسيات التعامل الطبي مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية» التي نظمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح إن استضافة الورشة تأتي بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني بهدف تعزيز التعاون مع مركز التعاون لإدارة حالات الطوارئ، في إطار سعي الحرس الوطني إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية وفتح آفاق التعاون والتنسيق في مجال مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ وخاصة التعامل الطبي الأمثل مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية، والتي يلزم تطبيقها بصورة كاملة في المهام التي ينفذها مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني الذي يعد من أهم محاور الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الامن أولا).

من جانبها شكرت رئيس مركز التعاون لإدارة حالات الطوارئ وجدان علي العقاب الحرس الوطني على حسن الضيافة ودعم جهود مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ.

وأوضحت أن الورشة التي يستضيفها الحرس الوطني هي باكورة سلسلة من الورش ضمن مشروع تابع للاتحاد الاوروبي يهدف الى بناء القدرات الخليجية «الطبية» في مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية.

