آراء

مع موجات التغيير التي بدأت تجتاح المنطقة العربية مجددا والتي على ما يبدو بدأت في السودان، حيث تمكن السودانيون من تقديم نموذج مختلف في التعاطي السلمي مع مطالبات التغيير اختلفت نوعا ما عن السيناريوهات الأخرى التي شهدتها المنطقة العربية. من المهم ان نستوعب كذلك المحيطين الإقليمي والدولي اللذين تحدث في إطاريهما جميع تلك المتغيرات، فالسياسة الأميركية مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة، وعلى ما يبدو ترتبط بتلك الانتخابات اجراءات الكونغرس لمحاكمة الرئيس والتي تهدف في الأساس لإبعاده عن المشهد السياسي خلال الفترة القادمة، وفي مقابل ذلك جاء إعلان الإدارة الأميركية عن مقتل البغدادي والذي اعلن عنه عدة مرات في السابق، اما لتشتيت الانتباه وإما للتعبير عن ارادة حقيقية في مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين، وكذلك الإعلان عن الانسحاب من شمال سورية والذي افضى إلى دخول الأتراك.

ويبدو ان البوصلة اخذت تذهب لصالح ايران، حيث بفعل الوساطة الروسية، تمكنت موسكو من عقد صلح ما بين الأكراد والحكومة السورية الحليف الإيراني في المشهد السوري، وبذلك فقد تركت تلك المنطقة لتعاظم النفوذ الإيراني، حيث تأمل ايران لفتح معبر مباشر عبر العراق لسورية ومن ثم الإحتفاظ في منطقة على قرب الحدود الإسرائيلية، وهو تنافس اقليمي رئيس يسهم بشكل كبير في رسم طبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية، وفي ظل هذه التطورات فإن الدول العربية مطالبة بوضع رؤية تحفظ امنها الإقليمي والقومي والعربي والذي لا يمكن أن يوضع الإ عبر ما هو موجود من منظومات اقليمية، ففي جميع الاحوال، ومهما سعت الدول العربية لرسم سياساتها الأمنية والإستراتيجية الوطنية إلا انها لابد ان تكون ضمن اطار البيت العربي والخليجي، بدلا من ترك المنطقة العربية مكانا وهدفا لجميع القوى الإقليمية والدولية لرسم خططها واهدافها، بل ان كثيرا منها يسعى الى ذلك كنوع من تشتيت انتباه مواطنيها عن الإصلاح السياسي والاقتصادي في هذه الدول، عبر توجيه الانظار باستمرار لهذه المنطقة سواء عبر الحديث عن الأعداء او تحقيق البطولات على حساب الوجود والمستقبل العربي.

مطالبات الإصلاح مستحقة ومهمة لتقوية اداء الحكومات إلا أنها من المفترض ألا تكون اداة لمزيد من التقسيم للمجتمعات العربية المقسمة أصلاً، او ان تكون مساحة وادوات تستغلها تلك القوى الخارجية سواء كانت الإقليمية والدولية، ولضمان متانة البيت العربي، فلابد من جميع تلك الحكومات ان تسعى بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح وافساح المجال للتفكير الإبداعي القادر على ربط المنطقة بالاسرة الدولية، فنحن لا نعيش في معزل.

