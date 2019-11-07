آراء

عالم السياسة مملوء بالخداع، وتقلب المواقف والتنازل عن المبادئ والقيم والأخلاق، فمن كان بالأمس حليفاً، سرعان ما تتغير حساباته وفق حسابات الربح والخسارة، فلا عدو دائماً في عالم المصالح، ولا صديق دائماً في حساباتها، ولا مكان فيه لمنظومة القيم الا بمقدار ما تجلب له هذه القيم من منافع.

ويبقى أن للمبادئ ثمناً باهظاً لايقدر على دفعه الا أُولي عزم وثبات وجرأة، لذلك فإن الثابتين على مبادئهم المتمسكين بقيم العدالة ومواقف العز والرجولة هم من يتصدرون سجل الشرف الذي يسطره التاريخ لأصحاب المواقف المبدئية الملتزمون بالقيم والأخلاق والنزاهة. وللأسف في عالم السياسة بوقتنا الراهن صارت المبادئ أول ما يتم التضحية بها أمام حملات الترغيب والترهيب، فكم ضعفت عزائم الرجال وكم رخصت المبادئ والقيم والأخلاق فأصبحت معروضة في سوق المصالح بثمن بخس.. في هذا الزمن أصبح المتمسكون بمبادئ الحق والعدالة والأخلاق يعيشون في غربة بين مجتمعات يتسابق أغلب أفرادها على حطام الدنيا من أموال أو مناصب أو سيادة زائفة.

الأزمة الحقيقية في أصلها هي أزمة أخلاقية حيث أصبح البعض لا يستحي من تناقض مواقفه ولا يخجل من الدوس على قيم الحق، فهانت عليهم انفسهم ومن ثم يهون عليهم المجتمع والوطن، لأن من يبيع نفسه لن يتورع عن بيع ماعداه.

فالمبادئ الشيء الوحيد الذي لايُشترى ولا يتجزأ وغير قابل للنقاش،التخلي عنها خسارة والدفاع عنها جسارة..

وماقيمة الناسِ إلا في مبادئهم

لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتبُ.

