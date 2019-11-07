آراء

(وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ) «31» -غافر- قبل أن يبعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه واله على البشرية كان الشرفاء وقادة القوم في مكة وباقي المدن العربية وغير العربية يستعبدون البشر، ويتبعون العنصرية والتمييز للحفاظ على مكانتهم بين الناس وقدرتهم على التأثير بهم وأخذ القرار عنهم، فكانوا يصنعون الفقر ليستعلوا على باقي البشر، ويحرصون على توزيع الثروة على مجموعة مقربة منهم دون سواها،ويصنفون الناس حسب اسم القبيلة وقوتها وثروتها، حتى اتى الدين الاسلامي وألغى الكثير من تلك التصنيفات العنصرية، ليضع الناس جميعاً سواسية أمام الله سبحانه وتعالى إلا من كان تقيا وعمل صالحاً فيميز في الدنيا والآخرة، اما غير ذلك فلا فرق بين عربي ولا اعجمي، ولا غني ولا فقير، الجميع لهم حقوق وعليهم واجبات.

وللأسف الشديد، منذ أن بدأت قضية «البدون» والمجتمع الكويتي انقسم نصفين، مؤيد ومعارض لتجنيس «البدون»، وحتى في اعطائهم الحقوق الشرعية والانسانية اختلفوا، لماذا؟ من أجل اثبات هل هم كويتيون أم لا؟ فهل بمجموعة أوراق يحدد الانتماء؟ كم كويتي جُنِس منذ التأسيس خان الكويت بسرقته، بظلمه، بتزويره، بعنصريته؟ لنكن أصحاب دين وعقل ليمُن الله سبحانه وتعالى علينا الامن والامان والتوفيق، قد ظلم الكثير من «البدون» بتمييزنا العنصري ذلك، رجعنا لزمن الجاهلية وتركنا دين محمد صلى الله عليه وعلى اله.

نعم نحن مع التمسك بالانتماء الديني والوطني، ومع ان تكشف الحقيقة والتزوير، ولكن لسنا مع ظلم الكثير منهم والتعسف في التعامل معهم، هي حقوق انسانية واجب اعطاؤهم اياها، وغير المستحقين يجب ان يعاملوا معاملة حسنة كذلك لا اجبارهم على مغادرة البلاد أو سجنهم وفق القانون المقترح، أهكذا نتعامل مع من يعيش معنا؟ وما الله يريد ظلماً للعباد، ونحن نظلم عباد الله في بعض اقتراحات القوانين تلك، وبدلا من حل القضية سوف نزج بالكثير منهم الى السجن.

وبتظلم الاخوة «البدون» من تعرضهم للتعسف او لعدم تجنيسهم نرجع الى زمن ما قبل الاسلام «الى الجاهلية» في التعامل بين البشر. تباً للعقلية الرجعية تلك، تحرير الانسان من القيود العنصرية من اهم الغايات التي جاء بها رسولنا الكريم، ونحن في هذا الزمن نتخلى عن تلك الغايات التي بها تسمو البشرية.

ظلم الناس وعدم اعطائهم الحقوق وتمييزهم عن باقي المجتمع والكثير منهم هم أصل هذا المجتمع يعد جريمة وسيحاسب الله من ظلمهم في الدنيا قبل الاخرة، قال سبحانه: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَ?كِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) -البقرة-، أُولَ?ئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى? فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) -البقرة-، حمانا الله واياكم من ان نظلِم أو يظلُمنا أحد.

