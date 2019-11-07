وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها سموه عن بالغ تأثره بحادث الطعن الذي تعرض له عدد من المواطنين والسياح في مدينة جرش مؤكدا سموه استنكار الكويت لهذا العمل الاجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الملك عبدالله الثاني ضمنها بالغ تأثره بحادث الطعن الذي تعرض له عدد من المواطنين والسياح في مدينة جرش، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعث ببرقية تهنئة إلى د. عبدالله الطريجي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبتي فوز الكويت برئاسة المنظمة الكشفية العربية والحصول على عضوية المنظمة الكشفية العالمية لاول مرة منذ تأسيسها وبمناسبة انتخابه رئيسا للمنظمة بالإجماع من قبل المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية سائلا سموه له كل التوفيق والسداد لما فيه خير وخدمة وطننا العزيز وتحقيق كل ما يتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار مثمنا سموه الجهود المبذولة التي أهلت الكويت بتحقيق هذا الإنجاز ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته في المحافل الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

