سياحة وسفر

لفت «فنار الفروانية» الانتباه بقوة في شارع السياحة سواء المحلي أو الخليجي عندما اعلن عن حافز ليس له مثيل الا وهو تحمل تكاليف تأشيرة الدخول لاي بلد لكل عملائه في حالة اختيارهم الوجهة التي يرغبون قضاء فيها اجازاتهم، وهو عمل وصف بانه عرض جديد ومميز وسوف يفرق كثيرا في عملية الجذب والشد بين شركات السياحة لكسب الزبائن، لاسيما وان وسائل تحقيق الأرباح لم تعد فقط تذكرة سفر وانما الأفكار التي تحفظ العملاء الدائمين وإضافة زبائن جدد من خلال تقديم الأفضل في هذا المجال الواسع في مناهله والمتعدد في أغراضه عبر الأساليب التسويقية التي تساعد على استقطاب وكسب العملاء بشكل دوري. والتي تقوم على عدة نقاط، اهمها التميز بالاسعار، جودة الخدمات، الدقة والسرعة فبناء على تلك العوامل يتكون رضا أو غضب العملاء وعليه يتم تصدير السمعة الحسنة أو السيئة الى معارفهم وذويهم ليقبلوا على التعامل مع تلك الشركة أو ليبتعدوا عنها.

وقال مسؤول «فنار الفروانية» ماجد حسن لان هذه الخطوة التي تمثل بمثابة حافز لعملائنا الذين وضعوا ثقتهم فينا للعمل بالنيابة عنهم لصناعة البهجة لهم ولاسرتهم، وبالطبع جاءت نتيجة دراسة متعمقة لاحتياجات العميل قبل السفر وكيفية قطع نصف المشوار نحو الصعود على سلم الطائرة التي تنقله الى وجهته التي اختارها لقضاء اجازته أو تخليص اعماله أو حضور مؤتمره، كما انها جزء من عملنا البحث عن كل ما هو جديد الاساليب التسويقية الفعالة لضمان الوصول الى اكبر عدد ممكن من العملاء المستهدفين لتقديم عروض وخدمات الشركة اليهم، وبكل تأكيد كلما كانت تلك العروض والخدمات مميزة وملائمة للشريحة المستهدفة كلما زادت الفرصة في الحصول على عدد اكبر من العملاء . وأضاف الامر ليس مقتصراً على بحث السوق بشكل دائم لمعرفة توجهات الناس والمنافسين الحاليين والجدد وما يدفع العملاء للتعامل معهم لتعديل ما يمكن تعديله وبالتالي تتفوق عليهم فقط . وانما اختيار العناصر القادرة على ترجمة الأفكار من خلال قدرة عالية في التعامل بلباقة وكياسة وصبر لبناء علاقات طيّبة وجيّدة مع الجمهور علاوة على المهارة في الأداء التكنولوجي، فضلاً عن تمتعهن بالخبرة العالية في الإدارة والديناميكية تعطي الدفعة القوية للنفاذ في الأسواق.

وشدد ماجد حسن على ان «فنار الفروانية» تحرص على تنمية قدرات العاملين فيها بتزويدهم بكل ما هو جديد في علم الإدارة لان كل واحد فيهم يمثل في حد ذاته كيان كامل في صلاته وعلاقاته بالأماكن السياحية والمختلفة وطرق العمل فيها.

دون تهويل أو تقليل لقدراته مع ضرورة إلمامه بطبيعة عمل الضيوف وكيفية التّعامل معهم ومجاملتهم إذا لزم الأمر دون البعد، ومعرفته وامامه بمهام وظيفته سواء في حجز تذاكر السفر أو غرف الفنادق مع ضرورة الإلمام بعمليات الحجز وتأكيدها أو إلغائها وكيفية تنفيذها عند الحاجة ومدّتها والوقت المناسب لذلك ومستوى الفندق وتنمية العلاقات الشخصية الطّيّبة مع العاملين به.

واستطرد ماجد حسن بان كل ما يقال للعميل لا يأت من فراغ بل نتيجة دراسات ميدانية لكل ما يتعلق بأنشطتنا بما فيها السفر الي الوجهات لمعرفة مواقع الفنادق التي نتعامل معها ومدى قربها أو بعدها من المواقع الحيوية في المدينة كالاسواق ومواقع الزيارات الاثرية أو المطاعم مع اختلاف الشرائح المختلفة للسياح من حيث الرغبات والاتجاهات والأنماط السياحية المحببة إليهم التي تشير الى ارتفاع الطلب السياحي عليها. وأشار ماجد حسن بان التطوير لديهم لا يتوقف ومن أجل هذا وضعت «فنار الفروانية» استراتيجية بدأ العمل فيها لمد اذرع الشركة الي اكثر الأماكن طلبا من العملاء سواء في السفر أو العمل أو الدراسة، لتوفير عامل الانتظام من خلال خصوصية عملنا على توفير اقصى درجات الراحة لهم في التنقل والإقامة. كما تمت الاتصالات لاضافة وجهات جديدة جميلة وممتعة وبأسعار في متناول الجميع عبر رحلات جماعية أو فردية، وإدخال عناصر جديدة للرحلات مثل رحلات الصيد والقنص في البلاد التي تعد ساحات مثالية لممارسة هذه الهواية لتنوع تضاريسها وسهولها ووديانها وجبالها وبحيراتها وغاباتها وبالتالي تنوع الفرائس ففي الجبال يصطاد الايل والعنزة السوداء والدب والديك البري وفي الغابات التي تكسو الهضاب والتلال يصطاد الغزال والثعلب والذئب والخنزير البري والقط البري الأرنب. وفي المناطق السهلية وعلى ضفاف الأنهر والبحيرات مختلف أنواع الطيور وأيضا الرحلات العلمية التي تثري معلومات الطالب وتخرج عن المألوف في إعطاء المعلومة.

خصوصا وأنها تشجعه على الدراسة والسؤال وتنمي لديه الرغبة في البحث والاستفسار للوصول للمعلومة بشكل ملموس ومنها ابرز المواقع الجيولوجية أو المعارك التاريخية المرتبطة بالمناهج، وأيضا رحلات كرة القدم لحضور المباريات التاريخية في مختلف دول العالم، وأيضا الرحلات العلاجية. واختتم ماجد حسن ان اختيار اسم «الفنار» مقصود من اجل ان نكون للعميل دليلاً يبعده عن الحيرة في اختيار الوجهات أو حجز الطائرات والفنادق.

