سياحة وسفر

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي في عضويته حاليا 265 شركة طيران تنحدر من 117 بلدا يمثلون قارات العالم. 10 مطارات في منطقتي الشرق الأوسط وامريكا الجنوبية من تنامي قضايا التعويضات التي رفعها عدد من المسافرين الذين تضرروا بسبب تأخير رحلاتهم مما افقد بعضهم صفقات كانت في متناول يدهم لعدم حضورهم الى الاجتماعات في المواعيد المحددة سلفا في تذاكر السفر أو فاقم هذا التأخير بعض الحالات المرضية التي كانت تستدعي سرعة التدخل الطبي من بعض المستشفيات المتخصصة في أوروبا .

واستند بعض المسافرين في قضايهم على الاحكام التي صدرت في بريطانيا خلال عامي2017 و2018 أو التي حصل فيها الركَّاب البريطانيون وحدهم على مجمل تعويضاتٍ بحوالي 800 مليون يورو (898 مليون دولار) طبقا لقانون تعويض الرحلات رقم 261 لعام 2004 والذي يتيح لكل المسافرين، أياً كانت جنسيتهم، الحصول على تعويضٍ في حالة تأجيل رحلتهم، أو منع صعودهم على متن الطائرة، أو إلغاء رحلتهم الحصول على تعويضٍ بمبلغ يتراوح بين 250 و600 يورو (ما يعادل من 281 إلى 676 دولاراً) للشخص الواحد لقاء الإزعاج التي تعرَّض له.

والبعض في احدى الدول الخليجية لم يرق له هذا المبلغ فاستند بدعواه على حكم صدر في محاكم الكويت في 27 نوفمبر العام 2014 وبالتحديد في الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار احمد ابو الزيد الزام احدى شركات الطيران بأن تؤدي الى مواطن مسافر مبلغ 3 آلاف دينار(10.000 دولار) تعويضا وذلك لتأخير موعد رحلته مما ادى الى ضياع يوم من اجازته واصابته بحزن وأسى، بالاضافة الى خسارة مصاريف الفندق لهذا اليوم

وطالب الاتحاد الدولي من المطارات التي شهدت خلال ال 9 اشهر الماضية من هذا العام حالات تأخير من بين 3 ساعات الى يوم كامل على الالتزام باتفاقية مونتريال لعام 1999 بما فيها من القواعد واللوائح المحلية، والتي تبدو على السطح وكأنها في مصلحة العملاء، ولكن في نهاية المطاف المستفيد منها شركات الطيران، لا سيما في مجالات مثل تأجيل الرحلات وإلغائها مما جعل شركات الطيران العاملة في البلاد تواجه عددًا مفرطًا من المتطلبات القانونية كالتعويض عن الأضرار المعنوية، والتي تؤدي إلى أضرار مالية عقابية تزيد بشكل كبير من كلفة السفر للجميع، حيث يجب استرداد هذه الغرامات والمدفوعات من جيب مسافر آخر في الوقت الذي تواجه بعض شركات الطيران في المنطقتين حاليًا ظروفًا تجارية صعبة، على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب المناخ السياسي العام والحروب التجارية. التي زادت التكلفة بنسبة 3.4 في المئة في أغسطس 2019 .

وقال الاتحاد رغم كل ذلك تشير التقديرات طويلة الأجل إلى استمرار حركة المسافرين في المنطقتين في النمو سنويًا بنسبة 4.1 في المئة تقريبًا، حيث تدفع الطبقات المتوسطة الصاعدة جزءًا كبيرًا من الكلفة. ولتحقيق ذلك، يحتاج الشرق الأوسط واميركا الجنوبية إلى استقرار في المنطقة.

