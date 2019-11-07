سياحة وسفر

انتقلت سلوفينيا بالسياحة خطوة كبيرة وجعلتها تحمل عنوان الإثارة بعدما عمدت إلى تنظيم برامج سياحية الي مناطق الزيتون وأشجارها المختلفة والتعرف على أشهر أطباق الزيتون وقضاء ساعات مع أفراد عائلة ليسياك أشهر العائلات المهتمة بصناعة زيت الزيتون . يحظى الزوار بفرصة صنع خلطات زيت الزيتون الخاصة بهم وتذوق أنواع عديدة من خلطات الزيت المعروفة منذ أكثر من 300 عام وأشهى مأكولات شبه جزيرة استريا والتعرف على الاستخدامات العصرية للزيتون في الصناعة والتجميل، وسيكتشف المشاركون الكثير عن الزيتون وتاريخه في المنطقة خلال تجوالهم في بساتين الزيتون القديمة ومختبرات صناعة الزيوت ومحمية سترونيان الطبيعية.

