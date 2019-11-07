سياحة وسفر

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ملتقى روّاد صناعة السياحة والسفر 2020 بفندق الريتز كارلتون ن 22 24 فبراير 2020.

ويعد الملتقى أول حدث عالمي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويقدم أفكارا مبتكرة وتكنولوجية حديثة للسفر وخدمات فعالة بدعم من خبراء محترفين في مجال السفر والسياحة.

كما يحظى المؤتمر بعقد عدد من ورش العمل والندوات بحضور ذوي الخبرة لتغطية آخر الافكاروالاساليب والاتجاهات في مجال السياحة والسفر.

ويمثل الملتقى المحدد انطلاقه من أحد أهم المخرجات الرئيسة في خطة عمل شركة الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستهدف صناع القرار وقادة السياحة في المملكة والعالم.

ويهدف الملتقى إلى توفير ارضية خصبة للتواصل بين موردي الوجهات السياحية خلال ثلاثة أيام مليئة بالفرص والعروض.

