سياحة وسفر

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية عن بدء الإعداد لبورصة للسياحة الإيطالية في الأقصر خلال عام 2020 تحت رعاية السفارة الإيطالية في مصر، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية حجم حركة السياحة الوافد من السوق الإيطالي إلى مصر بشكل عام، وجذب المزيد من عشاق السياحة الثقافية إلى مدينة الأقصر وصعيد مصر.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في بيان صحافي، إن الأقصر شهدت انطلاق فاعليات اليوم الأول لورشة العمل بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والسفير الإيطالي بالقاهرة، جامباولو كانتيني، مشيرا إلى أن شركات السياحة والطيران من الجانبين ناقشت التحديات التي تواجه زيادة حجم الحركة الوافدة . وأضاف أن أبرز تلك التحديات هي في المقام الأول ارتفاع أسعار الطيران الداخلي، كذلك طالب الجانبان بضرورة تطوير طريق بين مرسى علم والأقصر، بهدف تسهيل تنظيم برامج سياحية يمكنها الجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية.

