إضاءات

حصدت المخرجة السعودية شهد امين كثيراً من الاهتمام اثر فوز فيلمها السينمائي الروائي الاخير «سيدة البحر» على جائزة فيرونا في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2019 . وهى تظاهرة - اسبوع النقاد - السينمائيين الدوليين.

وفي حديث نشرت المخرجة شهد امين نصه على حسابها الخاص عبرت عن فخرها بهذا الإنجاز، وقالت بانها تعد الجائزة بمثابة إنجاز للسينما السعودية، وتبرهن على أن المواهب السعودية تستطيع الوصول للعالمية.

وذكرت بأن الفوز بقدر ما هو تشريف، يمثل كذلك مسؤولية كبيرة. كما كشفت عن تفاصيل هذا الفيلم الذي أنتجته شركة «إيمج نيشن» ومشاريعها المستقبلية.

حيث استهلت حديثها بقولها:

- أنا سعيدة جداً بما حققه الفيلم، لما يشكله ذلك من تقدير واحتفاء خاص بالنسبة لي ولفريق العمل، فكلّنا آمنّا برسالة الفيلم والحكاية التي يرويها.

ويعد مهرجان البندقية أحد المهرجانات السينمائية الثلاثة الكبرى الأبرز على جدول الفعاليات السينمائية العالمية المرموقة، ويعتبره الكثيرون منصةَ انطلاق أولية للأفلام الواعدة، والتي يُتوقع لها الفوز بجوائز سينمائية مرموقة لاحقاً.

وفي دورة هذا العام، حقق العالم العربي حضوراً لافتاً في المهرجان، حيث عُرض فيلم «سيدة البحر» للمرة الأولى في مسابقة «أسبوع النقاد» خلال المهرجان وشارك فيلم «المرشحة المثالية» لزميلتي المخرجة السعودية هيفاء المنصور في المسابقة الرسمية الرئيسة للمهرجان.

في نهاية المطاف، إن الإنجاز الذي حققه الفيلم بمهرجان البندقية هو شهادة تكريم واحتفاء مهم ليس لي كمخرجة فقط، ولكن لشركة «إيمج نيشن» أيضاً، وهو انعكاس للقدرات والإمكانات القوية التي تمتلكها هذه المنطقة في صناعة الأفلام.

وعن حضور المرأة وقضاياها في فيلمها قالت شهد:

- جاءت فكرة فيلم «سيدة البحر» من مكان طبيعي ساحر لم تفسده صنائع الإنسان، وهو صورة تعكس تجربتي الشخصية خلال مختلف مراحل نشأتي، والأهم من ذلك كله أنه ثمرة لنتاج رؤيتي وهويتي كامرأة. فحينما وقعت بين يدي قصّة أول أسطورة حورية بحرية «أتراغاتيس» التي كانت تُعد رمزاً للخصوبة والحياة في البحار والمحيطات، ارتأيت أنها قد تكون مصدراً ملهماً للمرأة الحرّة الأبية التي تحدد مصيرها بيدها وترسم طريقها بنفسها وتقرر رفض التقاليد حتى وإن عادت عليها بعواقب وخيمة.

وأردت من خلال «سيدة البحر» بناء عالم يقمع المرأة ويمنح الرجال السلطة والمكانة العالية، وتسبر شخصية «حياة» أغوار حالة الضغوط والتأثيرات الواقعة على كاهل الفتيات داخل المجتمع بشكل عام.

وعن عمل العديد من الفنانين المخضرمين تحت إدارتك في هذا الفيلم، قالت:

- تشرفت بالعمل مع مجموعة رائعة من الممثلين المحليين الموهوبين الذين برعوا في تقديم أداء استثنائي لتصوير شخصيات العمل. وعملت سابقاً مع باسمة حجار بطلة الفيلم التي تجسّد دور «حياة» التي تتميز بموهبة رائعة ومقدرة متميزة بالنظر لسنّها الصغير.

ولاتزال عملية اختيار الممثلين في الأفلام العربية مهمة صعبة، لأن عدد المواهب والممثلين المحترفين في هذا المجال لايزال محدوداً، ولكن مع زيادة إنتاج المحتوى المحلي، سنتمكن من بناء جيل جديد من المواهب المبدعة. وآمل أن نكون في هذا العمل الذي قدمناه كفريق واحد، قد ألهمنا المبدعين الشباب وحفزناهم للدخول في مجال صناعة الأفلام

وعن نظرتها لمستقبل السينما في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة؟

شهدت صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني نمواً ملحوظاً في المنطقة على مدار حوالي 10 سنوات الماضية، ويصل عدد سكان دول الخليج إلى 26 مليون نسمة، لكن للأسف لا يوجد حالياً ما يكفي من المحتوى العربي الذي يصوّر ويعكس أسلوب حياتنا وآرائنا وأفكارنا.

