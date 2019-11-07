إضاءات

التحرك تحت سقف محدد من الميزانيات الخاصة بالأعمال الدرامية، سيصل بتلك الصناعة الى مرحلة من التكرار.. والحلول الضيقة.. وأيضا الموضوعات والقضايا والنجوم وهكذا الأمر على صعيد الحرفة الفنية والإنتاجية.

ونؤكدعلى حتمية التحرك الى فضاءات إضافية في صناعة الإنتاج الدرامي والتلفزيوني، على الصعيدين المحلي والخليجي، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بدعم وإسناد من وزارة الإعلام، التي تمثل الحاضنة الأساسية لصناعة الإنتاج بشكل عام.. والدرامي التلفزيوني بشكل خاص.

إن عملية الارتفاع بسقف الإنتاج، وبالتالي سقف المنتج المنفذ وأيضا الشراء المميز.. ومثل هذا الأمر، من شأنه الذهاب بالإنتاج المحلي الى آفاق خليجية وعربية أوسع.. وأشمل.

لذا تأتي الدعوة، لوزارة الإعلام، وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي ووكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ولجنة المنتج المنفذ، للارتفاع بذلك السقف ومنح حوافز إضافية، للعمل على الارتقاء بالإنتاج، عبر قضايا وموضوعات ومضامين ونجوم ومخرجين هاجسهم الحرفة..وتطوير الصناعة.. وليس مجرد عمل روتيني مثله مثل المئات من الأعمال السابقة.. الارتقاء بسقف الإنتاج.. والارتفاع به.. أمل وهاجس الكثير من نجومنا .. ومنتجينا..ومخرجينا.. وكتابنا.

وعلى المحبة نلتقي

