إضاءات

بحضور حشد من النجوم والشخصيات افتتح مساء امس الاول عرض الفيلم الكويتي الروائي الجديد «إن بارادوكس» من توقيع المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف وبطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس .

وأشار المخرج حمد الصراف بأن فيلمه «إن بارادوكس» سيجد طريقه إلى صالات العرض في الكويت اعتبارا من هذا الاسبوع لينتقل لاحقا الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، معبرا عن سعادته بالنجاح الذي حصده الفيلم خلال عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وقال: التنوية الذي حصده الفيلم من قبل لجنة التحكيم يعبر عن الاهتمام الذي حظي به الفيلم من قبل اللجنة وأيضا الجمهور المغربي وضيوف المهرجان الذين أشادوا بالتجربة، مثمنا التعاون الإيجابي من قبل فريق عمل وإنتاج الفيلم وخص النجم الفنان فيصل العميري الذي وصفه بالفنان الحقيقي الذي يمتلك قدرات فنية عالية المستوى .

من جانبه، نوه الفنان الكبير جاسم النبهان بالعمل الذي وصفه بانه « تجربة اضافية في رصيده ورصيد السينما الكويتية، كما انه يأتي بمضامين فكرية وابداعية عالية الجودة». بدوره، اشاد الفنان القدير فيصل العميري بالعمل قائلا: السينما الكويتية اليوم بامس الحاجة الى المزيد من التجارب التي من شأنها ترسخ حضورها وتحفز مسيرتها وتؤكد بصمتها .سعدت بالتجربة والشخصية ومضامينها الفكرية والفلسفية والتعاون مع المخرج المتميز حمد الصراف وفريقه الرائع. فيما قال النجم التونسي غانم زرللي: سعيد بالتواجد في الكويت للمرة الاولى وايضا بالتعاون مع السينما ومبدعيها بالذات النجم فيصل العميري والمخرج الرائع حمد الصراف، وسعيد بالنجاح وردود الأفعال الإيجابية التي راح العمل يحصدها متطلعاً لمزيد من التعاون البناء .

