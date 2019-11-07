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أكدت المذيعة الجازي الرجيب أنها سوف تواصل تقديم برنامج « لقاء خاص» بموسمه الثاني بعد النجاح الباهر الذي حققة في موسمه الأول والذي بدأ فعليا في بث حلقاته الأسبوعية في كل يوم سبت الساعة الـ 10:30 مساء على تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى بشكل مختلف وبحلة جديدة نال من خلالها الإشادة من الجمهور وكبار المسؤولين.

وقالت ايضا : أنا سعيدة بنجاح البرنامج للموسم الثاني على التوالي و فخورة جدا بالشخصيات التي استضفناها وقمت بمحاورتها فالشكر والامتنان لفريق العمل المتعاون والشكر أيضا للمسؤولين للدعم المقدم للبرنامج وانا بعد هذا النجاح اطمح لمقابلة كل شخصية كويتية مؤثرة وناجحة بالمجتمع الكويتي وان شاءالله القادم سيكون أفضل والنجاح مستمر.

وبدورها قالت المعدة أنوار سعود : في برنامج لقاء خاص أتيحت لنا الفرصة للتعرف على سيدات الكويت البارزات وإظهار جوانب حياتهن الأخرى للجمهور، وأعتبر هذا البرنامج بمثابة سيرة ذاتية خاصة عن كل شخصية التقينا بها وانا سعيدة بانضمامي لفريق البرنامج المتعاون جداً، وهذا هو اهم اسباب نجاح البرنامج.

أما المعد علي حسين فقد قال: نجاح البرنامج في موسمة الاول جعلني افكر كثيرا في كيفية الحفاظ على هذا النجاح والاستمرار به ما زاد علي المسؤولية والحمد لله استطعت بالتشاور مع زملائي بالوصول الى نقطة وهي اختيار الضيفات بعناية ووفق انجازاتهن ومكانتهن الاجتماعية ودورهن المجتمعي وفعلا بدأت الحلقة الاولى مع سيدة الأعمال مها الغنيم ومن بعدها توالت الحلقات مع شخصيات نسائية أذكر منهن وزيرة التربية والتعليم العالي الأسبق نورية الصبيح، ورئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير، المعالجة النفسية ألطاف العيسى والأسماء كثيرة وأعد المشاهدين باستقطاب اسماء نسائية لامعة حتى وان كانت بعيدة عن الأضواء.

وحول البرنامج وتفاصيله الجديدة تحدث مخرج البرنامج مشعل الشمري قائلا : الحمد لله ولله الفضل في نجاح برنامج « لقاء خاص» بمجهود فريق العمل منذ بداية موسمه الأول لهذا استثمرنا هذا النجاح في ان يظهر الموسم الثاني بشكل مختلف مع الحفاظ على هوية البرنامج الذي حرصت من خلاله على إضافة عدد كبير من الكاميرات واستقطاب فريق عمل من الكفاءات حتى تظهر الصورة بالشكل الجمالي الذي يوافق الرؤية العامة للبرنامج. وقال ايضا : أودّ أن أشكر كلاً من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي ، ووكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي، مشرف عام البرنامج عادل عطا الله على دعمهم اللامحدود للبرنامج وثقتهم به على ان يظهر بشكل مشرف لتلفزيون الكويت.

