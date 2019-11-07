علم ومعرفة

بحضور رئيسة جمهورية استونيا كيرستي كاليولايد ورئيس مجلس إدارة أكاديمية لوياك فارعة السقاف، وممثلي الديوان الأميري.. أقامت أكاديمية لابا للفنون الأدائية بالتعاون مع حديقة الشهيد التابعة للديوان الأميري ثالث حفلات مهرجان «السلام» والتي أحيتها الفنانة المصرية دينا الوديدي.

من مصر أم كلثوم وعبدالوهاب والسيرة الهلالية.. إلى دولة الكويت بلد الانسانية والسلام.. وفي مهرجان السلام التقت ثقافات وتعانقت موسيقات.. وفي حفل دينا الوديدي انتعشت الذاكرة بأغنيات من التراث.. أدتها باقتدار وبصوتها الصادح الرنان.. بمشاركة فرقتها المكونة من تسعة أعضاء وسط حضور حاشد معظمه من الجالية المصرية.

بدت حديقة الشهيد في كامل زينتها مع نسائم خريفية رائعة.. فيما صدحت الموسيقى وسط إعجاب الجمهور بالبرنامج الثري والمنوع الذي قدمته الوديدي التي استهلت حفلها بغناء «الله باقي» ثم «أحسنلك تبعد» ومقاطع من السيرة الهلالية»، ثم «بساط اللوز»، و«كتر الوجع»، و«تدور وترجع»، و«دواير»، و«تماثيل»، و«في بلاد العجايب»، و«سكون» والتي تفاعل معها الجمهور طربا.. كما قدمت من أعمال سيد درويش «شد الحزام على وسطك».

وشكرت الفنانة حديقة الشهيد وأكاديمية «لابا» وجمهورها معربة عن سعادتها بزيارة الكويت للمرة الأولى. وعقب الحفل عبرت دينا الوديدي عن سعادتها بنجاح الأمسية والأجواء التنظيمية الرائعة بشكل متميز . وأكدت أنها تؤمن بأن الفن يحقق رسائل كثيرة تغني عن الكلام تصل بطرق بسيطة إلى الجمهور، أما على الرسالة التي تريد إيصالها على الجانب الشخصي فقالت: أحب ما أقوم به، والناس بدورها تحسه، وأنجح فيه، ومن ثم يقوم بإلهام الصغير والكبير، أو يحقق فرقا في حياة المرء بطريقة إيجايبة عند سماع الأغاني. وأوضحت أن أسلوبها الغنائي يقوم بالمزج بين الأغاني الشرقية والغربية وهو ما يطلق عليه «Fusion Music»، لافتة أنها تقوم بتطويره وإيصاله للجمهور حتى يحوز على إعجابهم، مضيفة أنها قامت بتصوير كليب «حضرة القمر»، من ألبومها الأخير. وعن جولاتها الفنية قالت بأنها كانت أخيراً في المغرب، ثم جاءت إلى الكويت، وبينت أنها تحضر لألبومها الثالث لإطلاقه في العام الجديد 2020 بالتعاون مع نخبة من ملحنين مصرين وعرب. بدوره قال نائب مدير عام حديقة الشهيد سلمان الرشود إن مهرجان السلام يؤكد على تحقيق الرؤية المنشودة من إقامة هذه الحفلات وهي خلق مزيج من الثقافات والتنوع الموسيقي وهذا هو المحرك الأساسي للسلام. يذكر أن دينا الوديدي ظهرت على الساحة بالتزامن مع ثورة يناير في مصر واشتهرت خلال مشوارها الفني بمزج الموسيقى المصرية الشعبية بالإيقاعات الغربية وشاركت مع أكثر من فرقة قبل أن تؤسس فرقتها الخاصة.

