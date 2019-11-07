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نيويورك- أ. ف. ب: نشر دونالد ترامب جونيور كتابا يهاجم فيه خصوم والده الرئيس دونالد ترامب، مع اقراره بأنه التقط جرثومة السياسة وبات يفكر بالترشح للانتخابات في المستقبل.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان «مُثَار: كيف يزدهر اليسار على حساب الكراهية ويريد اسكاتنا»، يوجّه ابن الرئيس سهامه نحو المشتبه بهم المعتادين امثال هيلاري كلينتون والمحقق الخاص روبرت مولر والاعلام.

وعلى موقع امازون يتم التعريف عن الكتاب بأنه ذلك الذي «لا تريد النخب اليسارية لك ان تقرأه». اما الغلاف الداخلي فيقول «اذ كنت تحب اميركا واللحم الاحمر ولا تهتم للياقات السياسية فقد وصلت الى المكان الصحيح». ويكرس ترامب جونيور كتابه المؤلف من 300 صفحة في جزء منه لسيرته الذاتية وتجربته كشخص كحولي، بينما الجزء الآخر مخصص للجدل المثار حول «البائسين»، وفي ذلك اشارة الى هيلاري كلينتون التي وصفت انصار والده بهذه الكلمة خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، وسرعان ما احتل الكتاب المرتبة الثالثة في قائمة امازون لأفضل الكتب مبيعا بعد ان شجع الرئيس ترامب متابعيه على تويتر والبالغ عددهم 66,5 مليون على قراءته. وكتب ترامب «انه كتاب جديد رائع اوصي بشدة الجميع بأن يقراوه».

وترامب جونيور معتاد على ملاحقة خصوم والده الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه انتقادات قاسية لهم، لذا كان استخدامه للغة هجومية امرا متوقعا في الكتاب. فهو يصف مولر الذي حقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 بأنه «دمية قديمة غير صالحة لشيء»، وبعض اعضاء الكونغرس بأنهم «حمقى». ويقول ترامب جونيور الذي يدير مع شقيقه اريك من نيويورك الأعمال التجارية لعائلة ترامب انه «تم تطعيمه» ضد الاشتراكية خلال زياراته للقاء جدّيه في تشيكوسلوفاكيا السابقة. وينتقد ترامب جونيور في كتابه ايضا المرشح المفضل لليسار لانتخابات 2020 بيرني ساندرز وايضا المرشح الديموقراطي جو بايدن، معتبرا ان بايدن سيكون «الأسهل كي يمزقه والده» ويضع ترامب جونيور لأحد فصول كتابه عنوان «عدوة الشعب؟» يتحدث فيه عن الصحافة.

