عربيات ودوليات

بيروت - واشنطن - «كونا»: غير المتظاهرون في لبنان الذين يواصلون لليوم الـ21 على التوالي تكتيكات احتجاجهم من قطع الطرق الى اقفال المؤسسات والادارات العامة للضغط على السلطة للاسراع بتشكيل الحكومة. وقالت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية في بيان ان كل مداخل العاصمة بيروت سالكة من دون اي عوائق مع استمرار قطع بعض الطرق في شمال لبنان. وانتقل المتظاهرون فيما يشير الى تبديل خططهم في الاحتجاج والتحرك من قطع الطرق الى التوجه للتظاهر امام المؤسسات والادارات العامة لاقفالها فيما يشبه محاولة فرض العصيان المدني لرفع الضغط على السلطة واجبارها على الاسراع لتشكيل حكومة جديدة تعالج الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتوجه المتظاهرون في بيروت ومختلف المناطق لاقفال مؤسسات «اوجيرو» المسؤولة عن الهاتف الأرضي والشركتين المشغلتين للهاتف النقال ومعمل الكهرباء في منطقة الجية جنوب بيروت ومؤسسات القضاء.

ونفذ طلاب المدارس والجامعات اعتصاما امام وزارة التربية في بيروت وفي ساحة النور في مدينة طرابلس شمالا للتعبير عن اعتراضهم على المستقبل الذي ينتظرهم في ظل تدفق اعداد المتخرجين على سوق عمل يضيق بفرص التوظيف ما يدفعهم الى اختيار باب الهجرة من الوطن قسرا بحثا عن العمل.

وفي سياق متصل بالوضع الاقتصادي نقلت وسائل الاعلام المحلية عن وكالة «موديز» تخفيضها التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «2 cca-» وكان قد سبق للوكالة في يناير الماضي تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «3 b-» الى «1 cc-». وقالت ان «الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل اضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية». وكانت التظاهرات انطلقت في 17 اكتوبر الماضي احتجاجا على فرض ضرائب جديدة على الهاتف وسلع اساسية اخرى لتتطور مطالبة برحيل الحكومة التي استقالة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من استقالة الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وضغط المتظاهرين لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن السياسيين لمعالجة الازمة الاقتصادية تستمر الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال من دون تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي واشنطن اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساندته الاحتجاجات العراقية اللبنانية ضد الهيمنة الايرانية على بلديهما، متهماً النظام الايراني بتصدير الفساد على «شكل ثورة» الى العراق ولبنان. وقال في حسابه على تويتر «الشعبان العراقي واللبناني يريدان عودة بلديهما، انهم يكتشفون ان اعلى صادرات النظام الايراني هي الفساد، متنكراً بشكل سيئ على شكل ثورة.

ونددت السفارة الأميركية في بغداد، امس بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق، وحثت زعماء البلاد على «التفاعل عاجلا وبجدية» مع المتظاهرين. وقالت في بيان «نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب ان يكون العراقيون احرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم».

