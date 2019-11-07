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بغداد- الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي انه لاجدوى من استقالة حكومته في الظرف الراهن ما لم يتم اختيار البديل لها محذرا من ان ذلك قد ينتهي بالبلاد الى المجهول» وقال عبدالمهدي في اجتماع بالوزراء والمحافظين العراقيين بث عن طريق مكتبه ان مطلب استقالة الحكومة الذي يرفعه المحتجون حاليا هو من المطالب المشروعة وانه لا يمانع في ذلك. واستدرك متسائلا «هل استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال من دون وجود بديل سريع يمكن ان ينفع الوضع العام هل سيشكل هذا انجازا ام تعطيلا لاعمال البلاد وتأخيرا لاقرار الموازنة وتقديم الخدمات» وتابع «لسنا متشبثين بالسلطة لكن ما هي الجدوى منها وهل يجوز ترك الامور في فراغ وترك الجيش بدون قائد عام بكامل صلاحياته هل هذا سيكون مفيدا للبلاد نحن دائما نقول اختاروا البديل ونحن نستقيل في غضون ساعات».

اما بخصوص الدعوة لانتخابات مبكرة فقال عبدالمهدي انها تعني حل مجلس النواب لكن اذا حل البرلمان من سيضع قانون جديد للانتخابات ومن يشكل مفوضية انتخابات جديدة كما يطالب المتظاهرون. وحذر من ان قطع الطرق وما وصفها بعمليات الحرق والخراب التي يقوم بها البعض في ظل الاحتجاجات الحالية مؤكدا انها ستضر بالاقتصاد وسترفع الاسعار وتعطل الخدمات. كما انتقد عبدالمهدي الدعوات للاضراب العام والعصيان المدني لاسيما تلك التي دعت لها نقابتي المعلمين والمحامين.

ورفض المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، ما اعلنه رئيس الوزراء

واعتبر ناشطون ان تصريحات عادل عبدالمهدي «لا تلبي ابسط مطالبهم».

وتزامن ذلك مع اصابة 10 متظاهرين باختناق في البصرة جنوبي البلاد، خلال تفريق قوات مكافحة الشغف اعتصاما امام مبنى المحافظة. وعمدت قوات الأمن العراقية، صباح امس الى اطلاق النار في الهواء باتجاه جسر الشهداء في بغداد حيث تجمع عنده المحتجون.

وقال شاهد عيان ان قوات الأمن العراقية اطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا على الجسر، دون وقوع اصابات على ما يبدو.

الى ذلك اغلق مصرف الرافدين والبنك المركزي العراقي في بغداد، بسبب تقدم المتظاهرين بالقرب من جسر الشهداء. وأغلق المحتجون الجسر منذ بعد ظهر الثلاثاء.

وكانت العاصمة العراقية شهدت ليل الثلاثاء الأربعاء سيناريو مشابهاً لليالٍ سابقة، حيث توتر الوضع بين المتظاهرين وقوات الأمن التي عمدت الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفيما تمسك المحتجون بقطع الجسور لاسيما جسرا الأحرار والجمهورية وسط بغداد، افادت وسائل اعلام محلية بأن قوات الأمن اطلقت الغاز المسيل للدموع، ما ادى الى حصول حالات اختناق. اما في كربلاء، فقد عمد عدد من المتظاهرين الى محاولة اقتحام مبنى المحافظة. وفي ذي قار (جنوب) قام متظاهرون بحرق منازل نواب في المحافظة.

