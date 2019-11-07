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عواصم - الوكالات: وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مهمة عسكرية موسعة لتأمين حقول النفط في جميع انحاء شرق سورية فيما تمسك روسيا بحق دمشسق ف ادارة الموارد الطبيعية للبلاد. ويثير ذلك عددا من الأسئلة القانونية الصعبة بشأن ما اذا كانت القوات الأميركية يمكنها شن ضربات ضد القوات السورية او الروسية او غيرها من القوات اذا كانت تهدد النفط.

ويبقي القرار على مئات من عناصر القوات الأميركية في وجود اكثر تعقيدا بسورية، على الرغم من تعهد ترامب باخراج بلاده من الحرب، وفقا لـ«أسوشيتيد برس». وبموجب الخطة الجديدة تحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي، التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد السوريون والتي تمتد على بعد حوالي 90 ميلا من دير الزور الى الحسكة.

وفي وقت سابق دخلت قوات اميركية الى مدينة الدرباسية السورية القريبة من الحدود التركية، واستقرت قرب حقول النفط الموجودة في المنطقة، ترافقها قوات سورية الديموقراطية «قسد». وكان ترامب اعلن ان عددا محدودا من القوات الأميركية ستبقى في سورية، لتأمين حقول النفط الموجودة في شمال وشرق هذا البلد من تنظيم «داعش».

في المقابل صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن روسيا لن تتعاون مع الولايات المتحدة في قضية النفط السوري، فهذه ملكية وطنية للشعب السوري، والتي يجب ان يسيطرعليها مواطنو البلاد. وقال فيرشينين للصحافيين «لن نتفاعل مع الأميركيين في هذه المسألة». وأضاف»اننا نتحدث، عن النفط السوري، اي الملكية الوطنية للشعب السوري بأسره. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب عليه ادارة موارده الطبيعية بما في ذلك النفط».

كما اعلن فيرشينين، امس ان موسكو مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية بشأن مسألة ضمان السيطرة والأمن في المناطق التي توجد بها معسكرات لقوات سورية الديموقراطية والتي كانت تضم الأسرى من تنظيم «داعش» الارهابي. وقال «نحن بشكل عام نتعاون مع الحكومة السورية كي تتم استعادة سيادة سورية على جميع اراضيها». وصرح فيرشينين بأن موسكو لا ترى ضرورة لانشاء منطقة امنية في شمال شرق سورية تحت المراقبة الدولية.

