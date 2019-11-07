عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: طالبت وزارة الخارجية الايرانية العراق باتخاذ كل ما يلزم وتعزيز التدابير الأمنية من اجل حماية مقارها الدبلوماسية في الأراضي العراقية، وذلك بعد محاولة متظاهرين عراقيين اقتحام القنصلية الايرانية في كربلاء ومقتل 3 منهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحافي، ان ايران اعربت عبر القنوات السياسية عن قلقها وتأكيدها في هذا الخصوص للدولة المستضيفة بشأن ضرورة تأمين المراكز الدبلوماسية والقنصلية الايرانية لدى العراق وذلك في اطار القوانين والمعاهدات الدولية. وأضاف موسوي ردا على سؤال حول محاولة متظاهرين عراقيين اقتحام القنصلية الايرانية في كربلاء، ان ايران تطالب باتخاذ الاجراءات المناسبة وتعزيز التدابير من اجل الحفاظ على المركز الدبلوماسية الايرانية، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية الايرانية.