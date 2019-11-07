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أنقرة - الوكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أميركية، في نهاية أكتوبر، في سورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله، أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة: «أسرنا زوجته - أُعلن ذلك للمرة الأولى - لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر».

وكان مسؤول تركي كبير صرح لرويترز بأن تركيا اعتقلت شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي لقي مصرعه في في غارة أميركية، بمدينة أعزاز بشمال سورية، الاثنين، وتستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

وقال مسؤول تركي كبير إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة أطفال.

وعبر المسؤول عن أمله في أن يتم استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل التنظيم المتشدد.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق في شمال غرب سورية.

